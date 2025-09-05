南投縣推中元普渡兼顧環保　紙錢集中燃燒清運至9／22止

▲南投縣政府推中元普渡新文化，協助民眾清運金紙、集中焚燒。（圖／南投縣政府提供）



記者高堂堯／南投報導

農曆7月15日中元普渡本周六將屆，南投縣民政處與環保局及慈善宮三方合作，加強宣導寺（宮）廟減少香支、降低焚燒紙錢，更提倡「以功代金」方式，鼓勵民眾參與寺廟辦理的贊普、法會科儀等佛事，並將普度後的祭品由(宮)廟方代為捐贈給弱勢民眾或社福機構，做公益也增加福慧，更能減少在家燃燒紙錢造成空氣污染及祭品食物浪費等問題發生。

縣府民政處表示，該處及環保局與寺(宮)廟也合作宣導紙錢減半減燒作業，落實寺廟減香、紙錢減量、集中焚燒、設置環保金爐，宣導採買供品時選購具有綠色標章及碳足跡標籤的商品等環保措施，以兼顧禮俗信仰與環境保護；為便於民眾參與，民政處彙整8月15日以後全縣寺(宮)廟中元贊普資訊。

環保局則指出，中元普度期間為民俗祭祀及焚燒紙錢高峰，因此與民政處共同持續推動「新紙錢三燒」政策：鼓勵民眾、公寓大廈、機關團體可參與及響應寺(宮)廟集中普度法會將紙錢「集中燒」，同時可上環保局網站便民服務-申辦與表單下載「紙錢集中燃燒清運申請書」，或撥打紙錢集中清運專線(電話:049-2240252)，自即日起受理登記預約，預定清運期間至9月22日止，環保局將協助運送至專爐集中焚燒，以減少紙錢燃燒造成的污染。

如仍有燒紙錢需求者，也可「減量燒」，使用大面額紙錢及高品質紙錢，從源頭減少焚燒紙錢的量，環保局也建議民眾可採「替代燒」，以平安米、鮮花及水果代替金紙，同樣可表達對神明的敬意，既環保又能維護傳統習俗；此外，也可將購買紙錢的費用改捐款給需要幫助的弱勢團體，只要到全縣將近166處的四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）門市，利用超商事務機選擇「以功代金」平台就能進行捐款。