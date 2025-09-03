獨／水泥車輪下亡！兒曝母「為普渡」遇死劫　悲盼駕駛靈堂道歉

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市仁武區一部水泥車3日上午在路口右轉不慎撞上75歲腳踏車騎士吳姓婦人，吳女遭捲入車底，肢體變形當場慘死。吳女兒子接獲噩耗前往殯儀館認屍，曝媽媽為了普渡出門買菜，平時很早就回來，今早上班前才覺得奇怪，悲痛嘆「如果大車轉彎開慢一點，也許還救得回來…」，也喊話希望肇事駕駛能來靈堂上香道歉。

▲高雄水泥車撞機車，騎士當場慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

經了解，28歲水泥車郭姓駕駛今早進公司後，剛出車約5分鐘車程，就在中正路要右轉水管路時，擦撞當時同向直行的腳踏車女騎士。婦人遭捲入水泥車底，腳遭輾壓且頭部和上半身有擦撞痕跡，地上滿是鮮血，當場慘死車輪下。

▲高雄女慘死輪下，兒子前往殯儀館認屍。（圖／記者吳世龍攝）

由於遭輾斃的婦人身上沒有相關證件，警方沿線調閱監視器追查婦人移動軌跡，最後才確認她是家住仁武的75歲吳姓女子。據了解，吳女平時與兒子同住，經常騎腳踏車外出，今天一早正騎車打算去大社買東西，未料途中竟遇死劫，家屬接到噩耗後也悲痛前往指認。

檢方今天下午3點針對吳女確切死因進行相驗，死者兒子也前往殯儀館認屍，他悲痛表示，媽媽為了準備中元節普渡，一早就騎腳踏車去大社市場買菜，通常媽媽都會在他上班前回家，但今早出門前等不到媽媽，感覺怪怪的，沒想到就接到警方通知出事了。

吳女兒子說，他自己也是開貨車的司機，平時轉彎都會很小心，但那輛大貨車轉彎太快了，悲痛說「如果他轉彎開慢一點，也許媽媽還救得回來…」，也直呼希望肇事駕駛能來向媽媽靈堂上香道歉。

警方經查水泥車未載運貨物、視野輔助器及轉彎警示音皆正常。郭姓駕駛經實施酒測值為0，腳踏車女駕駛尚待法醫檢測。初步研判為水泥車轉彎時未注意右後方來車導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。