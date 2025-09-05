　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

閱之海筆記／漢奸之謎！抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

▲攝於1940年代的李香蘭。（圖／公共版權照片)

攝於1940年代的李香蘭。（圖／公共版權照片）

作者／馬賽克

中國大陸這一陣子卯起來慶祝「抗日勝利80周年」。回顧這段波瀾湧動的歷史，不少睥睨天下、或是驚才絕艷的人物跟著浮現出來。當中包括兩名奇女子；李香蘭與川島芳子。

最近十多年來，台灣在推動「去中國化」的教育做得十分成功，多數人對大陸的今事與往事一概「霧煞煞」，上電視的名嘴也不例外。有一年，某位名嘴談到上述兩位奇女子時，竟然說：「李香蘭就是川島芳子！」事實上，她倆是處在同一個動盪、戰亂大時代的名女人，卻並非同一人，際遇不同、最後下場也很不一樣。

▲李香蘭。（圖／公共版權照片）

1933年時的李香蘭。（圖／公共版權照片）

李香蘭原名山口淑子，是日本人，祖籍日本佐賀縣。1920年她出生在中國奉天省(今遼寧省)。父親山口文雄在「滿鐵會社」旗下的撫順煤礦任職，後來舉家遷往撫順。1933年，她被父親的結義兄弟：瀋陽銀行經理李際春收為義女，取漢名李香蘭。她能說流利漢語，後來又跟隨流亡奉天市(今瀋陽市)的女聲樂家波德列索夫夫人學習聲樂。

1937年，「滿洲映畫協會」(滿映)成立。會說流利漢語的李香蘭進入滿洲國電影界，拍攝了多部電影，一躍成為滿洲國首席女星。她在這些影片中多是扮演崇拜日本皇軍的中國女子。

▲《莎韻之鐘》 裡的李香蘭。（圖／公共版權照片）

《莎韻之鐘》劇照，右為李香蘭，左為三村秀子。（圖／公共版權照片）

1941年1月，李香蘭到台灣巡迴演出，造成萬人空巷的場面。1943年，李香蘭再度到台灣，拍攝描述泰雅族少女莎韻·哈勇，因為替日本教師搬運行李不幸失足溺水真實事件的電影《莎韻之鐘》，她演唱的同名電影歌曲經歷近百年始終不衰。

1942年李香蘭到上海發展，演出以鴉片戰爭為背景的《萬世流芳》，電影空前賣座。與此同時，她灌錄了《夜來香》、《何日君再來》、《恨不相逢未嫁時》等多首膾炙人口的歌曲，讓她紅遍全中國，跟周璇、姚莉、白光、吳鶯音等一線歌手齊名。

▲萬世流芳 。（圖／公共版權照片）

電影《萬世流芳》的海報，左為李香蘭。（圖／公共版權照片）

中國抗戰勝利後，李香蘭被國民政府逮捕，一度被控以漢奸罪名(以為她是中國人)。所幸經由猶太裔俄國友人芭柳的幫助，把她的戶籍謄本從北平其父母住處送到上海，證明她其實是日本人，最終獲得釋放。

被遣送回日本後，她嫁給外交官大鷹弘，從夫姓變成大鷹淑子。她曾短暫演過一些好萊塢電影。1974年，她獲首相田中角榮邀請，代表自民黨參加第10屆日本參議院選舉，成功當選參議員；之後在1980年、1986年成功連任。

李香蘭的故事多次被拍成電視劇，包括1989年中日合作的《別了，李香蘭！》，由澤口靖子主演。該劇主題曲是玉置浩二譜曲的《不要走》(かないで)。該曲後來被香港歌手張學友翻唱為粵語歌曲《李香蘭》，國語版名為《秋意濃》，都曾是KTV裡的Hito歌曲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

閱之海筆記／蘇聯比原子彈可怕？諾門罕戰役與日本投降

閱之海筆記／恥辱之街？日本「赤線地帶」的賣春風景

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

閱之海筆記／菊花與劍？充滿矛盾的日本性文化

閱之海筆記／專業一點很難嗎？談《日本電影百年史》

閱之海筆記／迷魂記：伊藤詩織性侵案與日本之「恥」

美FDA緊急授權Novavax新冠疫苗　適用對象18歲以上族群

閱之海筆記／禁室培慾真實版：「籠鳥案」透露的性意涵

閱之海筆記／化情色為純情：電影版《挪威的森林》

閱之海筆記／村上春樹無緣諾貝爾，因為挪威的森林太色？

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

閱之海筆記／漢奸之謎！抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

Giorgio Armani半世紀作品線上揭秘！公開57套服裝細節　回顧70年代史料

彈性育嬰假明年上路！婦團肯定改革「但30天單日請假仍太少」

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

可愛小物一次網羅！屈臣氏攜手BUNNI KONBINY 、寶雅邀企鵝家族推加價購

閱之海筆記／漢奸之謎！抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

愛雅懷孕後曝「常情緒崩潰」 爆哭揭脆弱面：完全控制不住

相關新聞

批中共意圖爭奪抗戰歷史主導權　退輔會：是中華民國取得最終勝利

批中共意圖爭奪抗戰歷史主導權　退輔會：是中華民國取得最終勝利

抗戰勝利今年滿80周年，中共明將舉辦閱兵來慶祝。對此，退輔會主委嚴德發今（2日）表示，中共意圖爭奪抗戰歷史的主導權，妄圖以中華人民共和國取代中華民國之地位，但實際上中華民國一直屹立不搖，一直存在，有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導全國軍民團結奮戰並取得最終勝利受降。

北京93閱兵「台灣才是隱藏關鍵」

北京93閱兵「台灣才是隱藏關鍵」

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權

林穎佑：中共藉「九三閱兵」搶抗戰話語權

蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

蘇聯有多可怕？諾門罕戰役與日本投降

蘇聯有多可怕？諾門罕戰役與日本投降

關鍵字：

李香蘭川島芳子抗日戰爭莎韻之鐘閱之海筆記

讀者迴響

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面