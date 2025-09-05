閱之海筆記／漢奸之謎！抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

▲攝於1940年代的李香蘭。（圖／公共版權照片）

作者／馬賽克

中國大陸這一陣子卯起來慶祝「抗日勝利80周年」。回顧這段波瀾湧動的歷史，不少睥睨天下、或是驚才絕艷的人物跟著浮現出來。當中包括兩名奇女子；李香蘭與川島芳子。

最近十多年來，台灣在推動「去中國化」的教育做得十分成功，多數人對大陸的今事與往事一概「霧煞煞」，上電視的名嘴也不例外。有一年，某位名嘴談到上述兩位奇女子時，竟然說：「李香蘭就是川島芳子！」事實上，她倆是處在同一個動盪、戰亂大時代的名女人，卻並非同一人，際遇不同、最後下場也很不一樣。

▲1933年時的李香蘭。（圖／公共版權照片）

李香蘭原名山口淑子，是日本人，祖籍日本佐賀縣。1920年她出生在中國奉天省(今遼寧省)。父親山口文雄在「滿鐵會社」旗下的撫順煤礦任職，後來舉家遷往撫順。1933年，她被父親的結義兄弟：瀋陽銀行經理李際春收為義女，取漢名李香蘭。她能說流利漢語，後來又跟隨流亡奉天市(今瀋陽市)的女聲樂家波德列索夫夫人學習聲樂。

1937年，「滿洲映畫協會」(滿映)成立。會說流利漢語的李香蘭進入滿洲國電影界，拍攝了多部電影，一躍成為滿洲國首席女星。她在這些影片中多是扮演崇拜日本皇軍的中國女子。

▲《莎韻之鐘》劇照，右為李香蘭，左為三村秀子。（圖／公共版權照片）

1941年1月，李香蘭到台灣巡迴演出，造成萬人空巷的場面。1943年，李香蘭再度到台灣，拍攝描述泰雅族少女莎韻·哈勇，因為替日本教師搬運行李不幸失足溺水真實事件的電影《莎韻之鐘》，她演唱的同名電影歌曲經歷近百年始終不衰。

1942年李香蘭到上海發展，演出以鴉片戰爭為背景的《萬世流芳》，電影空前賣座。與此同時，她灌錄了《夜來香》、《何日君再來》、《恨不相逢未嫁時》等多首膾炙人口的歌曲，讓她紅遍全中國，跟周璇、姚莉、白光、吳鶯音等一線歌手齊名。

▲電影《萬世流芳》的海報，左為李香蘭。（圖／公共版權照片）

中國抗戰勝利後，李香蘭被國民政府逮捕，一度被控以漢奸罪名(以為她是中國人)。所幸經由猶太裔俄國友人芭柳的幫助，把她的戶籍謄本從北平其父母住處送到上海，證明她其實是日本人，最終獲得釋放。

被遣送回日本後，她嫁給外交官大鷹弘，從夫姓變成大鷹淑子。她曾短暫演過一些好萊塢電影。1974年，她獲首相田中角榮邀請，代表自民黨參加第10屆日本參議院選舉，成功當選參議員；之後在1980年、1986年成功連任。

李香蘭的故事多次被拍成電視劇，包括1989年中日合作的《別了，李香蘭！》，由澤口靖子主演。該劇主題曲是玉置浩二譜曲的《不要走》(かないで)。該曲後來被香港歌手張學友翻唱為粵語歌曲《李香蘭》，國語版名為《秋意濃》，都曾是KTV裡的Hito歌曲。