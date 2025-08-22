　
名家

閱之海筆記／恥辱之街？日本「赤線地帶」的賣春風景

▲日本的「風俗業文化」揚名世界，吸引冶遊者無數。（圖／視覺中國

日本的「風俗業文化」揚名世界，吸引冶遊者無數。（圖／視覺中國

作者／馬賽克

1946年3月26日，「駐日盟軍總司令」麥克阿瑟以「公然賣淫是對民主理想的背叛」為由，命令日本關閉所有「特殊慰安設施協會」(RAA)轄下的所有美軍慰安所。從這一天直到1956年5月24日日本國會通過認定賣春違法的《賣春防止法》、以及該法於1958年4月正式生效期間，日本的賣春活動出現了一段法律非常混亂的時期。於是誕生了「赤線地帶」這個詞彙。

原因是美軍慰安所被關閉後，日本政府為防止賣春活動到處流竄，刻意把性服務業限制在所謂「赤線地帶」。這些地區內的賣春場所，表面上往往以俱樂部或咖啡店作為掩護。而許多「賣春一條街」或流鶯，亦被限制在此地區內。日本警察在地圖上用紅線把這些地區勾勒出來作為識別，故稱「赤線地帶」。

▲大批美國士兵聚集在橫須賀的安浦大廈門外。該處是日本成立的美軍慰安所地點之一。（圖／公共版權照片）

大批美國士兵聚集在橫須賀的安浦大廈門外。該處是日本成立的美軍慰安所地點之一。（圖／公共版權照片）

另外，警察亦在地圖上畫出「藍線地帶」。這些地區裡有不少以飯店、酒吧等管制較少的營業場所，掩護賣春活動。東京地區當年最著名的「赤線地帶」是吉原和新宿二丁目，最著名的「藍線地帶」是新宿歌舞伎町。據1947年6月日本政府的統計，當時在全國「赤線地帶」內從事性產業的女性，數目多達15萬5千餘人。

這些從事性產業的女子，來源不一。她們的身分包括原本的賣春女、戰士的遺孀、戰爭受害者、失業者、戰爭孤兒、從滿洲、朝鮮等殖民地回來的女子等。

▲日本風俗業發達，當年駐日美軍也貢獻了一分力量。(示意圖／視覺中國)

日本風俗業發達，歷史源遠流長。(示意圖／視覺中國)

其中有一個特殊的現象是：這些人裡面以長女佔多數。此一現象也反映了在日本男尊女卑傳統社會裡，許多女性背負著養活家庭沈重責任的事實。

日本殿堂級大師溝口健二導演生涯壓卷傑作《赤線地帶》(Street of Shame,1956)，說的就是這些坎坷命運女子的故事。本片的英文片名直譯是《恥辱之街》；似乎指的是從事這個行業的人都是可恥的。但故事裡的六名女子，其實都是為了家裡的男性才被迫下海（不論是為了父親、丈夫或是兒子）。

▲《赤線地帶》。（圖／電影海報）

溝口健二生涯壓卷傑作:1956年的《赤線地帶》。（圖／電影海報）

當中最可憐的是從滿洲回來的夢子（三益愛子飾演），她出賣皮肉養大兒子，盼望有朝一日離開煙花之地後能夠跟兒子同住，相依為命。未料有工作能力後的兒子卻嫌棄她從事賤業，竟當面嗆她說：「以後不想再見到妳！」夢子後來瘋了……。這條街所反映的，究竟是誰才可恥？答案顯然是不言而喻。

日本國會在1956年通過認定賣春違法的《賣春防止法》。隨著該法律在1958年4月正式生效後，「赤線」和「藍線」地區逐漸消失，日本性產業開始變身為泡泡浴等不同形式的行業繼續生存。

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

閱之海筆記／恥辱之街？日本「赤線地帶」的賣春風景

關鍵字：日本風俗業日本性產業赤線地帶溝口健二閱之海筆記

