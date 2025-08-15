閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

▲大批美國士兵聚集在橫須賀的安浦大廈門外。該處是日本成立的美軍慰安所地點之一。（圖／公共版權照片）

作者／馬賽克

二戰結束後，慰安婦問題一直纏擾著日本政府。主要原因是日本政府態度太過傲慢，堅稱慰安婦「都是自願的」，打死不肯認錯，甚至刪除教科書裡的記載內容，既不願為此正式道歉，也不肯對此作出正式賠償（後來由民間機構向韓國慰安婦作出賠償）。

日本人不承認自己有錯，主因在於他們的想法是：為大日本皇軍「服務」是光榮的事，何錯之有？二，他們是召募，並非強徵（不承認有用騙的）。 三，慰安婦制度可讓良家婦女免受侵犯，是好事。四，一視同仁，當中也有日籍慰安婦。

▲韓國政府2016年12月在日本駐釜山總領事館前建立「象徵慰安婦的少女銅像」。（圖／CFP）

日本人對「慰安」的問題，看法和做法的確跟別的民族不同。1945年8月15日，日本宣布投降後，以美國為首的聯合國軍進駐日本。為避免佔領軍性侵良家婦女，由皇族：東久邇宮稔彥王主持的政府，決定成立專門為佔領軍提供性服務的機構「特殊慰安設施協會」(Recreation and Amusement Association，簡稱RAA)。

各地警察被要求協助設立美軍慰安所，並在日本天皇皇宮大門外舉行了成立儀式。該協會註冊資金一億日圓，當中5500萬日圓由「日本勸業銀行」提供融資。此一制度跟日本在太平洋戰爭期間實施的「慰安婦制度」實在無甚差別，日本人稱之為「國家賣春機關」（國策売春組織）。

▲日本風俗業發達，當年駐日美軍也貢獻了一分力量。(示意圖／視覺中國)

美軍慰安婦由日本警察負責招募，當中有性工作者、但也有良家婦女。由於二戰末期盟軍對日本大城市不斷轟炸，東京紅燈區的性工作者紛紛逃往鄉下，剩下的人寥寥無幾。為充實人數，「特殊慰安設施協會」在各大報章刊登帶有欺騙性質的廣告，招募生活陷於困境的良家婦女、以及14至25歲失業的工廠「女子挺身隊」加入。

1945年8月28日，東京郊外的日本首家美軍慰安所「小町園」正式開業。接著，日本各地開始大量出現美軍慰安所（東京都內有25處），從業人數一度逾7萬人。

▲麥克阿瑟時任駐日美軍司令。左為美國總統杜魯門。（圖／達志影像／美聯社）

當時駐在關東地區的美軍人數約12萬人；他們在RAA的消費金額高達1.5億美元。不少美軍因為過度消費而淪為竊盜、搶劫犯。加上性病泛濫問題嚴重，此等消息讓羅斯福夫人得知後大為震驚！

她以「把真相告訴子弟兵的母親」為武器，向駐日美軍司令麥克阿瑟施壓。1946年3月26日，麥克阿瑟以「公然賣淫是對民主理想的背叛」為由，命令日本關閉所有美軍慰安所。不過設在東京銀座歌舞伎町的特殊慰安設施協會總部，直到1948年4月才被正式關閉。