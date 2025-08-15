　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

▲安浦大夏。（圖／公共版權照片）

大批美國士兵聚集在橫須賀的安浦大廈門外。該處是日本成立的美軍慰安所地點之一。（圖／公共版權照片）

作者／馬賽克

二戰結束後，慰安婦問題一直纏擾著日本政府。主要原因是日本政府態度太過傲慢，堅稱慰安婦「都是自願的」，打死不肯認錯，甚至刪除教科書裡的記載內容，既不願為此正式道歉，也不肯對此作出正式賠償（後來由民間機構向韓國慰安婦作出賠償）。

日本人不承認自己有錯，主因在於他們的想法是：為大日本皇軍「服務」是光榮的事，何錯之有？二，他們是召募，並非強徵（不承認有用騙的）。 三，慰安婦制度可讓良家婦女免受侵犯，是好事。四，一視同仁，當中也有日籍慰安婦。

▲南韓政府2016年12月在日本駐釜山總領事館前建立「象徵慰安婦的少女銅像」。（圖／CFP）

韓國政府2016年12月在日本駐釜山總領事館前建立「象徵慰安婦的少女銅像」。（圖／CFP）

日本人對「慰安」的問題，看法和做法的確跟別的民族不同。1945年8月15日，日本宣布投降後，以美國為首的聯合國軍進駐日本。為避免佔領軍性侵良家婦女，由皇族：東久邇宮稔彥王主持的政府，決定成立專門為佔領軍提供性服務的機構「特殊慰安設施協會」(Recreation and Amusement Association，簡稱RAA)。

各地警察被要求協助設立美軍慰安所，並在日本天皇皇宮大門外舉行了成立儀式。該協會註冊資金一億日圓，當中5500萬日圓由「日本勸業銀行」提供融資。此一制度跟日本在太平洋戰爭期間實施的「慰安婦制度」實在無甚差別，日本人稱之為「國家賣春機關」（國策売春組織）。

▲風俗店,買春,賣淫,賣春,嫖客,紅燈區,色情,性專區。（圖／視覺中國）

日本風俗業發達，當年駐日美軍也貢獻了一分力量。(示意圖／視覺中國)

美軍慰安婦由日本警察負責招募，當中有性工作者、但也有良家婦女。由於二戰末期盟軍對日本大城市不斷轟炸，東京紅燈區的性工作者紛紛逃往鄉下，剩下的人寥寥無幾。為充實人數，「特殊慰安設施協會」在各大報章刊登帶有欺騙性質的廣告，招募生活陷於困境的良家婦女、以及14至25歲失業的工廠「女子挺身隊」加入。

1945年8月28日，東京郊外的日本首家美軍慰安所「小町園」正式開業。接著，日本各地開始大量出現美軍慰安所（東京都內有25處），從業人數一度逾7萬人。

▲麥克阿瑟與杜魯門。(圖／達志影像／美聯社）

麥克阿瑟時任駐日美軍司令。左為美國總統杜魯門。（圖／達志影像／美聯社）

當時駐在關東地區的美軍人數約12萬人；他們在RAA的消費金額高達1.5億美元。不少美軍因為過度消費而淪為竊盜、搶劫犯。加上性病泛濫問題嚴重，此等消息讓羅斯福夫人得知後大為震驚！

她以「把真相告訴子弟兵的母親」為武器，向駐日美軍司令麥克阿瑟施壓。1946年3月26日，麥克阿瑟以「公然賣淫是對民主理想的背叛」為由，命令日本關閉所有美軍慰安所。不過設在東京銀座歌舞伎町的特殊慰安設施協會總部，直到1948年4月才被正式關閉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」　羞曝：每次都得忍住！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

閱之海筆記／菊花與劍？充滿矛盾的日本性文化

閱之海筆記／專業一點很難嗎？談《日本電影百年史》

閱之海筆記／迷魂記：伊藤詩織性侵案與日本之「恥」

美FDA緊急授權Novavax新冠疫苗　適用對象18歲以上族群

閱之海筆記／禁室培慾真實版：「籠鳥案」透露的性意涵

閱之海筆記／化情色為純情：電影版《挪威的森林》

閱之海筆記／村上春樹無緣諾貝爾，因為挪威的森林太色？

閱之海筆記／石頭記：韓國情色片裡的假奶

閱之海筆記／禁忌的情慾：從金秀賢事件談日韓的蘿莉控

閱之海筆記／沾親帶故：談韓國的「倫理片」

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

無症狀28歲男查出大腸癌變臉　醫嘆：年輕患者逐漸增加

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」點台南災情太傷老百姓

首個沒被擊敗的颱風　楊柳「飆速對決台灣」影像曝！神閃避最高山

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

相關新聞

專業點很難？談《日本電影百年史》

專業點很難？談《日本電影百年史》

影片從找到日本默片巨匠伊藤大輔失落的作品《忠次旅日記》開始敘述。伊藤大輔名字譯對了；儘管譯者不知道《忠次旅日記》。接下來卻讓人傻眼。估計影片中70%的人名和片名沒有譯出來，譯出來的，約90%都是錯。日本影史兩位頂尖大師溝口健二與小津安二郎，譯者完全譯不出來。能譯出來的，幾乎全都是錯的。

伊藤詩織性侵案與日本之「恥」

伊藤詩織性侵案與日本之「恥」

禁室培慾真實版：籠鳥案透露的性意涵

禁室培慾真實版：籠鳥案透露的性意涵

先綁後愛：《禁室培慾》的起源

先綁後愛：《禁室培慾》的起源

化情色為純情：電影版《挪威的森林》

化情色為純情：電影版《挪威的森林》

關鍵字：

慰女婦美軍慰安所小町園麥克阿瑟閱之海筆記

讀者迴響

熱門新聞

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

快訊／許瑋甯生了！曬照曝喜訊「一家三口」寶寶小腿萌翻

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

5歲女調車座椅「壓死2歲弟」！家長求償百萬

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

櫻桃泡醋水驚見「1生物」爬出　專家曝真相

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面