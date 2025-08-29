閱之海筆記／蘇聯比原子彈可怕？諾門罕戰役與日本投降

▲諾門罕戰役裡的蒙古士兵。（圖／公共版權照片）

作者／馬賽克

1945年「太平洋戰爭」結束，普遍認知是因為日本被美國丟了兩顆原子彈。天皇的《終戰詔書》裡也是這麼說的。但日本一直有一種說法：日本投降並非因為挨了原子彈，而是怕蘇聯入侵。

就在美國對廣島投下第一顆原子彈兩天後，蘇聯於8月8日片面撕毀《蘇日中立條約》，翌日宣布對日本宣戰，150萬蘇軍向滿洲國的日本關東軍發動攻擊，並且成功佔領滿州。很快的，日本於8月15日宣布無條件投降。

如果上述說法為真，那為什麼日如此懼怕蘇聯呢？原因在於蘇軍一直被傳軍紀很差；燒殺、姦淫掠擄無所不為。被美國人佔領總比被蘇聯人佔領好！這個印象從何而來？它導源於日、蘇的一場大會戰：「諾門罕戰役」（蒙古稱之為「哈拉哈河戰役」）、以及蘇軍人侵滿洲國後的作為。

▲諾門罕戰役裡的日軍士兵。（圖／公共版權照片)

滿洲國被日本扶植後，跟獲蘇聯支持、同樣獨立不久的蒙古人民共和國屢屢發生邊界糾紛。1938年，日、蘇兩方即因邊界問題爆發了「張鼓峰事件」軍事衝突。這但只是前菜。日本關東軍視哈拉哈河為滿、蒙之間的兩國邊界。 蘇聯與蒙古卻認定邊界是越過該河的諾門罕草原。牧羊人經常渡河而來放牧，卻遭到驅逐，衝突遂起。終於，雙方在1939年5月至8月大打一架。

蘇聯和蒙古動員的總兵力約5.7萬人；日、滿兵力約2.5萬人，以日軍第23師團為核心。結果是：根據日方資料，此役8400人陣亡、8766人受傷。蘇聯方面資料：陣亡及失蹤者約9703人、1500人受傷。 從上述數字來看，似乎是日方獲勝。

▲參戰的蘇軍BT坦克。（圖／公共版權照片）

但戰役勝負並非單純以兩方傷亡人數多寡來判定的；主要是是那方達成了戰爭目標。史家形容，日本關東軍遭到蘇聯機械化部隊的輾壓，第23師團幾乎團滅。知名作家司馬遼太郎說：「日軍受到毀滅性的打擊。」

日本通俗史家半藤一利在他所著的《昭和史》裡提到，司馬遼太郎本來要寫一部關於諾門罕事件的書，聚焦在日本參謀本部。但最後放棄了。半藤一利推測：司馬遼太郎是在調查過程中看到了太多關於參謀本部的黑暗事實，擔心「動搖國本」，因此決定放棄。

而在此一戰役裡擔任蘇軍指揮官的朱可夫將軍，對日軍曾作出以下評價：「下級軍官很優秀，戰鬥很狂熱，但是越往高層越爛，特別是含著金湯匙出生的高級將領，只能用無能來形容。」這番話似乎也印證了半藤一利的推測。

▲指擂諾門罕戰役的朱可夫(右)，後來軍階升到元帥 。(圖／公共版權照片)

「諾門罕戰役」是二戰時日、蘇兩國之間爆發的最大規模戰役。儘管知道的人不太多， 影響卻非常深遠。日本軍方本來存在著「北進」及「南進」兩個相反的戰略方向，「北進」是前進蘇聯；「南進」則是為確保東南亞石油等資源通道暢通、針對美國的戰略部署。

「諾門罕戰役」慘敗後，日本決策者不得不重新評估蘇聯軍事實力以及擱置「北進」計劃， 簽訂《蘇日中立條約》，轉而推行「南進」計劃，最終引爆跟美國開戰的「太平洋戰爭」。

2021年，蒙古共和國將「諾門罕戰役」拍成電影Marked Man，台灣譯名是《役無反顧》。之前，張東健，范冰冰主演的2011年韓片《登陸之日》，也有描寫到這場戰役。