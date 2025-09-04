▲《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析，粉絲笑喊：完全中 。（圖／翻攝自Ｘ＠鬼滅の刃公式）

八字五行×動漫結合 《鬼滅之刃》角色命理屬性公開

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》角色鮮明生動，最近竟被命理師諸葛肯尼用「八字」視角重新解讀。他推出「八字化・鬼滅角色」系列，把角色個性與八字五行屬性巧妙結合，讓粉絲直呼「完全命中！」

這股話題熱潮，正好與最新上映的電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》相呼應。該片8月在台上映短短10天，票房即衝破4億元、突破130萬觀影人次，榮登台灣影史日本電影票房第3名。上映3天就締造1.7億元佳績，不僅超越2020年《無限列車篇》首3日1.17億元的紀錄，更擊敗湯姆克魯斯的《不可能的任務：最終清算》與布萊德彼特的《F1電影》，成為今年台灣票房最快飆破億元的電影。

在諸葛肯尼的八字解析中，「我妻善逸」屬於癸水人，情似流水，感情細膩豐富，雖平日膽怯畏縮，但在壓力極限下能爆發驚人潛能，正如劇中「怕到尖叫卻能秒殺上弦」的經典反差。與他同樣喊出「喜歡！最喜歡大家！」的「甘露寺蜜璃」，則展現滿滿愛意與真摯情感，呼應水的柔情能量。

▲善逸屬「癸水人」膽小卻能爆發潛能，蜜璃滿溢愛意，兩人都展現水般細膩柔情。（圖／翻攝IG@kestinny）

「嘴平伊之助」則被歸為壬水人，如大江奔流，自由不羈、直覺敏銳，常以一句「我要成為山之王！」彰顯豪放本色。

至於鬼殺隊的硬派角色，多數落在土的能量。「富岡義勇」為戊土人，少言寡語卻是最可靠的存在，一句「我會背負一切痛苦，直到最後」展現沉穩力量；同樣厚重如山的「悲鳴嶼行冥」，以信念守護眾人。另一位「栗花落香奈乎」則宛如沃土，雖然沉靜寡言，卻能在關鍵時刻承受壓力並展現堅定力量。

▲▼ 伊之助如奔流江河豪放不羈，富岡義勇與悲鳴嶼厚重如山 。（圖／翻攝IG@kestinny）

華麗出場的「宇髄天元」與「煉獄杏壽郎」，在八字詮釋中如火焰般閃耀，性格張揚，重視榮耀與正義；而外柔內剛的「蝴蝶忍」，則宛如藤蔓，溫婉細膩卻能在殘酷戰場展現驚人韌性。

▲▼ 宇髓天元如火焰般耀眼張揚，蝴蝶忍則似藤蔓柔韌，以溫婉外表隱藏堅毅力量 。（圖／翻攝IG@kestinny）

透過八字角度欣賞動漫角色，是一種跨界趣味結合，不僅能讓粉絲用全新視角理解角色，也讓傳統命理年輕化、有趣化。不少網友看完直呼：「八字太神了，這才是真正的角色靈魂！」



