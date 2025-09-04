　
生活

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

▲▼ 。（圖／翻攝自Ｘ＠鬼滅の刃公式）

▲《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析，粉絲笑喊：完全中 。（圖／翻攝自Ｘ＠鬼滅の刃公式）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

八字五行×動漫結合　《鬼滅之刃》角色命理屬性公開

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》角色鮮明生動，最近竟被命理師諸葛肯尼用「八字」視角重新解讀。他推出「八字化・鬼滅角色」系列，把角色個性與八字五行屬性巧妙結合，讓粉絲直呼「完全命中！」

這股話題熱潮，正好與最新上映的電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》相呼應。該片8月在台上映短短10天，票房即衝破4億元、突破130萬觀影人次，榮登台灣影史日本電影票房第3名。上映3天就締造1.7億元佳績，不僅超越2020年《無限列車篇》首3日1.17億元的紀錄，更擊敗湯姆克魯斯的《不可能的任務：最終清算》與布萊德彼特的《F1電影》，成為今年台灣票房最快飆破億元的電影。

在諸葛肯尼的八字解析中，「我妻善逸」屬於癸水人，情似流水，感情細膩豐富，雖平日膽怯畏縮，但在壓力極限下能爆發驚人潛能，正如劇中「怕到尖叫卻能秒殺上弦」的經典反差。與他同樣喊出「喜歡！最喜歡大家！」的「甘露寺蜜璃」，則展現滿滿愛意與真摯情感，呼應水的柔情能量。

▲▼ 。（圖／翻攝IG@kestinny）

▲善逸屬「癸水人」膽小卻能爆發潛能，蜜璃滿溢愛意，兩人都展現水般細膩柔情。（圖／翻攝IG@kestinny）

「嘴平伊之助」則被歸為壬水人，如大江奔流，自由不羈、直覺敏銳，常以一句「我要成為山之王！」彰顯豪放本色。

至於鬼殺隊的硬派角色，多數落在土的能量。「富岡義勇」為戊土人，少言寡語卻是最可靠的存在，一句「我會背負一切痛苦，直到最後」展現沉穩力量；同樣厚重如山的「悲鳴嶼行冥」，以信念守護眾人。另一位「栗花落香奈乎」則宛如沃土，雖然沉靜寡言，卻能在關鍵時刻承受壓力並展現堅定力量。

▲▼ 。（圖／翻攝IG@kestinny）

▲▼ 伊之助如奔流江河豪放不羈，富岡義勇與悲鳴嶼厚重如山 。（圖／翻攝IG@kestinny）

▲▼ 。（圖／翻攝IG@kestinny）

華麗出場的「宇髄天元」與「煉獄杏壽郎」，在八字詮釋中如火焰般閃耀，性格張揚，重視榮耀與正義；而外柔內剛的「蝴蝶忍」，則宛如藤蔓，溫婉細膩卻能在殘酷戰場展現驚人韌性。

▲▼ 。（圖／翻攝IG@kestinny）

▲▼ 宇髓天元如火焰般耀眼張揚，蝴蝶忍則似藤蔓柔韌，以溫婉外表隱藏堅毅力量 。（圖／翻攝IG@kestinny）

▲▼ 。（圖／翻攝IG@kestinny）

透過八字角度欣賞動漫角色，是一種跨界趣味結合，不僅能讓粉絲用全新視角理解角色，也讓傳統命理年輕化、有趣化。不少網友看完直呼：「八字太神了，這才是真正的角色靈魂！」


●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鬼滅之刃八字五行諸葛肯尼命理解析鬼殺隊富岡義勇我妻善逸嘴平伊之助甘露寺蜜璃宇髄天元蝴蝶忍悲鳴嶼行冥栗花落香奈乎動漫電影熱潮

