清境農場慶軍人節邀退伍榮民說當年　埔榮醫院舉辦中元祭悼典禮

▲清境農場偕榮服處舉辦軍人節慶典。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9月3日軍人節剛過，清境農場與南投縣榮民服務處日前攜手舉辦「93軍人節暨抗戰勝利80週年」紀念活動，邀請3位退役榮民王永林、趙聯政、余成勳分享軍旅心路歷程。

清境農場指出，3位國軍前輩向現場來賓娓娓道來服役過程中的感人故事，也展現軍人堅毅不拔、無私奉獻的精神；小提琴家張家綸也受邀帶來多首膾炙人口的台灣民謠與民歌，讓悠揚樂音與動人回憶故事交織，現場充滿感動與溫暖，賓客們也共度難忘時光。

清境農場表示，此次活動不僅是向退伍軍人及抗戰英烈致上最崇高的敬意，更希望藉由文化與音樂的力量，讓社會大眾一同感念並傳承軍人精神，將堅毅與奉獻的價值持續延續下去。

▲▼中榮埔里分院舉辦中元祭悼典禮。（圖／台中榮總埔里分院提供）

此外，臺中榮民總醫院埔里分院近日也於院區內懷遠堂舉辦亡故榮民「中元祭悼典禮」，由院長張仁義擔任主祭官，帶領一級主管、同仁及榮民代表，向榮民英靈獻花、上香致意並行三鞠躬禮，典禮現場莊嚴肅穆、寓意深切，除緬懷榮民一生奉獻，更祈求先輩英靈庇佑臺灣國泰民安。

張仁義表示，上任以來除配合輔導會推動「就醫綠色通道政策」，為榮民眷打造友善、便捷的就醫服務，更致力提升醫療品質與院區環境改善，包括病房整修、就醫空間優化、大樓漏水處理及醫院停車場整建等，希望營造安全舒適的優質就醫與工作環境，以吸引更多優秀醫護人才加入團隊，讓榮民與社區民眾都能獲得更專業醫療及養護照顧，也延續榮民前輩無私奉獻的精神。