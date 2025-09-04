21風味館推開學季+壽星優惠　薯條買1送1、烤雞餐58折

▲21風味館祭出最新開學季、壽星優惠 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「21風味館（21PLUS）」祭出最新開學季、壽星限定優惠，不僅可享薯條買1送1，還有烤雞餐58折等，即日起限時開跑。

21風味館即日起至9月23日祭出開學季優惠，包括「大薯霸買1送1」，2份特價95元，換算下來，1包大薯不到48元；「鹹蛋黃薯霸買1送1」，2份特價110元，每包只要55元，提醒21TOGO、台大微風門市不適用此優惠。

還有2大壽星優惠，包括「生日烤雞分享餐」，內含21香草烤雞、原味小棒腿2隻、酥炸杏鮑菇、紫玉Q藷半份、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價477元；「生日炸烤分享餐」，內含21香草烤半雞、香脆炸雞3塊、大份黃金脆薯、紫玉Q藷、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價467元，最低下殺58折起，活動至12月30日。

▲拿坡里周年慶優惠開跑。

另外，拿坡里周年慶優惠即日起至9月17日於全門市限時開跑，可享「大披薩或5塊炸雞單組特價199元」，並祭出組合優惠包括「3組585元」、「5組950元」、「10組1850元」，平均一件最低只要185元，現省高達2050元，內用、外帶皆享優惠。

同步推出銅板價加購好康，品項包括「現炸脆薯特價40元」、「香草烤雞翅特價50元」、「雙份起司特價50元」、「1.25L瓶裝飲料特價30元」。

另至9月6日前還有加碼優惠，名字中有「可」或「樂」的消費者，出示身分證明可享有外帶、內用大披薩或5塊炸雞特價199元外，再加1元即可多獲得1.25L飲料1瓶。