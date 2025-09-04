　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東萬巒女子夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」　特徵曝光

▲戎克船。（圖／翻拍屏東縣潮州鎮臉書）

▲屏東萬巒一名女子夜間遛狗，竟遭陌生男襲胸。（圖／翻拍屏東縣潮州鎮臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬巒地區傳出一起驚險性騷擾案件，1名婦女晚間牽狗外出散步，行經天台保宮附近一段無路燈路段時，遭1名陌生男子從背後突襲，不僅伸手抓胸，更因衝擊力道造成受害人跌倒受傷。該男子行動敏捷，犯案後立即竄入附近樹林消失，當事人家屬po網提醒民眾，轄區的內埔警方獲悉除加強巡邏勤務，也循線展開查緝。

據家屬描述，當時婦人身邊還牽著一隻狗，疑似使嫌犯有所顧忌，未進一步加害，但過程令人驚恐萬分。家屬擔心若換作單獨行走的女性，恐怕將面臨更嚴重的危險，因此決定公開經歷，提醒更多人注意夜間行走安全。

嫌犯特徵包括：身高175公分以上，體型高大，穿著短褲與上衣並帶有明顯污漬，犯案時為赤腳行動，對當地夜間地形相當熟悉，移動速度極快。案發地點在天台保宮往戎克船方向，經過大電塔、斜坡及高架橋後，約50公尺起開始路段漆黑無燈，治安死角明顯。

事件曝光後，社區居民紛紛憂心，懷疑此人恐為慣犯，過去可能已有受害者未能及時報案。家屬在社群媒體以「#鬼月不要怕鬼 #要怕變態」呼籲鄉親，強調女性夜行應避免單獨通過黑暗偏僻路段，以防遭遇不測。

對此，內埔警分局萬巒佳佐聯合所所長周昇華留言回應，「潮州鄉親聊天室po網的網友您好，我是萬巒佳佐聯合所所長周昇華，有關您反映的事件本所非常重視，爲避免耽誤案件的偵辦及預防再次有人被害，請儘速與本所聯繫（08-7811320），另本所已加強該路段的巡邏勤務，如鄉親們有發現可疑之人、事，也請一併提供本所。」

家屬最後強調，將自身經驗公開，就是希望「願大家出入平安」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新青安重大鬆綁！　營建股11檔飆漲停
快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」　送醫搶救中
快訊／新青安重大鬆綁！　行政院今拍板
不滿羅智強踢館黃暐瀚　沈富雄重批：中間選民不要你這嘴臉
恐怖瞬間曝！台中女騎士遭「吞噬」　重輾胸腹四肢亡
「4個兒子全死了」台中百歲嬤跌地求救　見警泣訴
欠千萬賭債！　一家3口陪葬
快訊／高雄女腐屍今解剖　妹妹悲痛現身
前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

酒後男人間隔會變小！瞬間撕破麻吉衣服硬舔　他反擊傷人賠8萬

台南76歲翁駕車出事了！右轉突衝撞機車...行人險挨撞

替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

恐怖瞬間曝！台中女騎士遭聯結車「吞噬」　重輾胸腹四肢亡

屏東萬巒女子夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」　特徵曝光

六合彩惡夢再現！北投86歲嬤欠千萬賭債拚命還　一家三口陪葬

「4個兒子全死了」台中百歲獨居嬤跌地求救　見警泣訴辛酸

快訊／高雄女腐屍今解剖查死因　妹悲痛現身：先把後事處理好

偷吃人夫開房拍性愛片　小三辯「沒交往只有啪啪」要賠30萬

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

酒後男人間隔會變小！瞬間撕破麻吉衣服硬舔　他反擊傷人賠8萬

台南76歲翁駕車出事了！右轉突衝撞機車...行人險挨撞

替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

恐怖瞬間曝！台中女騎士遭聯結車「吞噬」　重輾胸腹四肢亡

屏東萬巒女子夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」　特徵曝光

六合彩惡夢再現！北投86歲嬤欠千萬賭債拚命還　一家三口陪葬

「4個兒子全死了」台中百歲獨居嬤跌地求救　見警泣訴辛酸

快訊／高雄女腐屍今解剖查死因　妹悲痛現身：先把後事處理好

偷吃人夫開房拍性愛片　小三辯「沒交往只有啪啪」要賠30萬

城隍迎花神、保生送平安　台南北區廟埕文化親子手作活動9/20登場

卓伯源選黨主席很急！　勸退郝龍斌嗆「2028藍白有你不會郝」

房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營建股11檔亮燈

「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

社會熱門新聞

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

國道驚悚瞬間！休旅車逆向打遠光燈狂開1小時

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

女大生認識網友遭性侵！惡狼因這首歌栽了

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

快訊／手術害2死　網紅名醫200萬交保

更多熱門

相關新聞

工人突昏厥倒地　屏東高級救護隊鬼門關前搶命

工人突昏厥倒地　屏東高級救護隊鬼門關前搶命

屏東縣首支高級救護隊成立近一年，憑藉專業與毅力多次在生死線上與死神拔河，展現院前急救的突破能量。今年5月，屏東市一間鐵工廠工人突發昏厥倒地，在同事與救護人員接力搶救下，藉由AED電擊、點滴注射與呼吸道處置，男子奇蹟恢復心跳。這場急救不僅救回一條生命，更守住了一個家庭的幸福。

卸貨車格遭違停　3逃逸移工見警狂奔1人襲警

卸貨車格遭違停　3逃逸移工見警狂奔1人襲警

屏東潮州牛隻夜闖車道　警查出飼主送縣府裁罰

屏東潮州牛隻夜闖車道　警查出飼主送縣府裁罰

翁早餐後外出散步未歸　警2小時找回

翁早餐後外出散步未歸　警2小時找回

枋寮路口驚險對決　小客車左轉慘被大貨車擦撞

枋寮路口驚險對決　小客車左轉慘被大貨車擦撞

關鍵字：

屏東驚悚案件警方追捕女性安全社區警戒

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面