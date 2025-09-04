屏東萬巒女子夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」　特徵曝光

▲屏東萬巒一名女子夜間遛狗，竟遭陌生男襲胸。（圖／翻拍屏東縣潮州鎮臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬巒地區傳出一起驚險性騷擾案件，1名婦女晚間牽狗外出散步，行經天台保宮附近一段無路燈路段時，遭1名陌生男子從背後突襲，不僅伸手抓胸，更因衝擊力道造成受害人跌倒受傷。該男子行動敏捷，犯案後立即竄入附近樹林消失，當事人家屬po網提醒民眾，轄區的內埔警方獲悉除加強巡邏勤務，也循線展開查緝。

據家屬描述，當時婦人身邊還牽著一隻狗，疑似使嫌犯有所顧忌，未進一步加害，但過程令人驚恐萬分。家屬擔心若換作單獨行走的女性，恐怕將面臨更嚴重的危險，因此決定公開經歷，提醒更多人注意夜間行走安全。

嫌犯特徵包括：身高175公分以上，體型高大，穿著短褲與上衣並帶有明顯污漬，犯案時為赤腳行動，對當地夜間地形相當熟悉，移動速度極快。案發地點在天台保宮往戎克船方向，經過大電塔、斜坡及高架橋後，約50公尺起開始路段漆黑無燈，治安死角明顯。

事件曝光後，社區居民紛紛憂心，懷疑此人恐為慣犯，過去可能已有受害者未能及時報案。家屬在社群媒體以「#鬼月不要怕鬼 #要怕變態」呼籲鄉親，強調女性夜行應避免單獨通過黑暗偏僻路段，以防遭遇不測。

對此，內埔警分局萬巒佳佐聯合所所長周昇華留言回應，「潮州鄉親聊天室po網的網友您好，我是萬巒佳佐聯合所所長周昇華，有關您反映的事件本所非常重視，爲避免耽誤案件的偵辦及預防再次有人被害，請儘速與本所聯繫（08-7811320），另本所已加強該路段的巡邏勤務，如鄉親們有發現可疑之人、事，也請一併提供本所。」

家屬最後強調，將自身經驗公開，就是希望「願大家出入平安」。