H級前女優想婚了！　擇偶條件「至少年薪千萬」

擁有H罩杯、前AV女優佐山愛（Ai Sayama）在節目《愛之鬣狗Season 4》中，透露擇偶對象，透露年收至少要5000萬日圓（約1000萬台幣），才能確保未來家庭穩定，引起討論。

▲前AV女優佐山愛（Ai Sayama）（圖／翻攝IG／ai_sayama0108，下同）

佐山愛18歲投身成人影片產業，直至36歲才選擇告別舞台。她在節目中提到，自己過去的戀愛經歷多元，交往對象既有公眾人物，也有企業家。然而，佐山坦率地說：「我的工作屬於特殊性質，即使對方表面理解，但要完全接受，並非人人都能做到。」

談及理想伴侶時，佐山提出具體條件：年齡最好在她的同世代或至多40多歲，年收入則不低於5000萬日圓（約1000萬台幣），以確保未來家庭育兒的穩定。然而，相親顧問卻一針見血地指出：「男人更偏好20多歲的普通女孩，妳的競爭對手並非同世代女性。」

進入相親階段後，佐山與兩名男性展開「假交往」，嘗試透過約會加深了解。儘管過程頗為順利，但她坦言音樂事業仍是目前的重心，難以取捨工作與婚姻。顧問直言提醒她：「妳並未真正面對自己的人生，甚至不相信人。」這句話點出她內心深處的矛盾與不安。