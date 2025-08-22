館長秀抖音號　直播畫面竟「秒變黑白色」剩一顆頭！全程被拍下

▲直播畫面突然變成黑白。（圖，下同／翻攝自館長YT）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢今日（22日）凌晨2時許在臉書、IG分享一張圖片，已經成功申請抖音帳號，而且獲得實名認證，粉絲數累計36.2萬人。然而，館長21日晚間直播時提到，有一個個人用的抖音帳號，並秀出手機畫面給觀眾看，沒想到直播畫面突然變成黑白，手臂、胸口都消失，只剩下一顆頭。

館長在直播中先是展示手機，證明自己確實有抖音帳號，但只是個人號不是營業號，遮住帳號喊「不要追！不要追！」就在此時，直播畫面突發異常，館長的身影幾乎「消失」，只剩下臉部黑白影像，衣服與手臂消失不見，畫面異常宛如「靈異直播」，館長急忙用手調整鏡頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然畫面隨後恢復，但影像依舊黯淡無光，館長邊調整畫面邊繼續開罵，不斷重複「民進黨去吃大Ｘ吧！」「有沒有封我？有沒有封殺我？」強調自己開的是個人帳號，不是營業號，不會開直播也不會放影片，只是想看抖音影片所以才註冊帳號。

據了解，館長日前在中國深圳、澳門旅遊直播時，曾提到他無法開設抖音、B站帳號，一度掀起網友們熱議。不過，館長22日凌晨2時許在臉書、IG發文，分享一張圖片，只見圖片中標註了館長的抖音帳號，不僅完成手機號碼綁定，而且已經完成實名認證，個人介紹寫道「欸你們這些人別追我帳號，啊小gg。」