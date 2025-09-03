　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用錯樂極生悲！泌尿醫示警4情趣用品風險：恐害GG壞死

▲▼情趣用品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雖然情趣用品能提升興致，不過泌尿科醫師示警，若是用錯的話恐造成傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

情趣用品已成為部分人提升性生活體驗的選擇，不過使用不當卻可能帶來健康風險。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，情趣用品大致可分為性行為輔助、性刺激用具及情趣衣物配件，其中以各式提高性刺激的產品最為常見，但必須注意材質安全與清潔，才能降低感染風險。

常見用品包括按摩棒與跳蛋，透過震動刺激身體敏感部位，若未徹底清潔恐導致感染；肛塞則因體積小，可能因直腸肌肉收縮掉入體內，造成阻塞或損傷；鎖精環可延長勃起時間，但過度使用恐致缺血壞死；至於馬眼棒需放入尿道刺激，風險最高，恐導致尿道受傷、膀胱破裂或感染。

陳鈺昕提醒，選用情趣用品應遵循幾項原則，包括選擇醫療等級或具安全認證的材質，依需求挑選合適產品並搭配水性潤滑劑，避免摩擦傷害。同時，使用前後必須徹底清潔，若更換刺激部位也應先行清潔，以防細菌感染。

事後保養也相當重要，建議以溫和清潔產品清洗私密處，並透過多喝水與排尿將細菌排出，亦可輔助攝取D-甘露糖或蔓越莓膠囊以降低感染機率。此外，穿著透氣內褲與衣物能減少溫熱潮濕環境，進一步預防泌尿道感染。

醫師最後強調，若出現排尿疼痛、血尿或異常分泌物等症狀，務必及時就醫治療。適度、正確地使用情趣用品，才能享受安全且健康的親密生活。

 
09/02 全台詐欺最新數據

480 2 4982 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中興大學傳爆炸意外　女學生緊急送醫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

員工旅遊玩5天！他去公司「不算加班」傻眼

美女書法家脫了！　下海拍AV

快訊／13縣市大雨特報　下到晚上

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

國慶主視覺曝！見「三黨支持者都罵」他笑了

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

