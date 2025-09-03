別再直接刷洗油鍋！專家揭恐怖後果：海綿變細菌溫床

▲日本廚師在專欄中提醒油鍋清洗的注意事項。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

對許多喜歡下廚的人來說，煎、煮、炒、炸雖然樂趣十足，但事後清洗油膩鍋具卻往往令人頭痛。日本知名廚師Papuchan近日提醒，很多人習慣直接用海綿加洗碗精清洗油鍋，這種看似方便的做法其實是大忌，不僅會縮短海綿壽命，還可能讓家中排水管變成「臭水溝」。

Papuchan透過《Yahoo JAPAN》專欄指出，油脂很容易滲入海綿的孔隙，導致海綿難以沖洗乾淨，變得又黏又容易滋生細菌。長期下來，海綿清潔力大幅下降，使用壽命縮短。同時，這些油脂也會在清洗過程中隨水流進入排水管，附著在管壁上形成油垢，進一步產生腐敗異味，甚至造成堵塞，對家庭衛生帶來隱憂。

此外，當海綿被油汙覆蓋，再多洗碗精也難以起泡，鍋具表面看似乾淨，實際上卻殘留油膜，無法真正清潔。

為避免上述問題，Papuchan建議可依循「一擦二洗」的清潔流程：

1. 紙巾或舊保鮮膜先擦拭

待鍋子稍微冷卻、油脂仍保有流動性時，用廚房紙巾或揉成團的廢棄保鮮膜擦去多餘油脂。這能大幅減少油流入水管，也避免油冷卻後凝固難以清除。

2. 中性清潔劑搭配海綿再清洗

在大部分油汙被清走後，再以少量中性清潔劑與海綿進行刷洗，因油脂已被預先處理，此時容易起泡並徹底去除殘留汙垢。

3. 避免熱鍋直接沖冷水

若使用具塗層的不沾鍋（如氟樹脂、鑽石塗層），切勿在鍋具高溫時直接注入冷水，劇烈的溫差會使塗層剝落，縮短鍋具壽命。

Papuchan強調，透過正確的清洗方法，不僅能維持鍋具塗層、延長使用壽命，也能避免排水管異味與堵塞。對家庭主婦與料理愛好者來說，養成「先擦後洗」的習慣，是讓廚房保持清潔、遠離惱人油垢的關鍵。