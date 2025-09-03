　
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸九三閱兵紀念抗戰　學者：實為對台「四戰」並行

▲▼「二戰80週年：台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，東海大學陸研中心主任林子立(中)、外交部政務次長吳志中(左)、陸委會副主委沈有忠(右)。（圖／記者陳冠宇攝）

▲「二戰80週年：台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

中國大陸今（3）日舉行大閱兵儀式，以紀念抗戰勝利80周年。但有台灣學者認為，閱兵實際上是複合性的權力操作，尤其是對台灣的「四戰」並行，包括法律戰、敘事戰、外交戰和心理戰。

由東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦的「二戰80週年：台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會，昨日於台北舉行。活動由東海大學陸研中心主任林子立主持，外交部政務次長吳志中、陸委會副主委沈有忠致詞。

此外，座談會還邀請東海大學陸研中心副執行長洪浦釗、中研院法律學研究所研究員廖福特、成功大學政治學系教授洪敬富、國防研究院國安所副研究員王占璽、明志科大通識中心助理教授盧信吉等人發表觀點。

吳志中表示，中共所稱的「領導抗戰勝利」並不符合歷史事實，中華人民共和國1949年才成立，既非參戰國，也不是戰勝國，沒有任何法理基礎主張對台灣擁有主權。「不是他打贏的仗，卻成了他表演的舞台。」

吳志中另強調，中華民國台灣是一個主權獨立、自由民主、繁榮昌盛的國家，「我們沒有什麼宣布獨立的問題」，面對中國大力推動說好中國的故事，輸出其單一敘事的挑戰，我們只要講出屬於台灣的傳奇，展現台灣在逆境中的韌性，展現台灣在價值上的堅持。

吳志中接著說，台灣不僅是全球民主體系不可或缺的一員，更是國際社會良善力量的代表，二戰的歷史教訓告訴我們，只有團結一致，共同制止侵略，才能確保人類一個自由和平與繁榮的共同未來。

▲▼ 九三大閱兵、習近平 。（圖／翻攝 央視）

▲九三大閱兵。（圖／翻攝 央視）

洪浦釗分析，九三閱兵表面上是紀念抗戰，其實是複合性的權力操作，尤其是對台灣的「四戰」並行：在國際法場域上打法律戰，企圖扭曲2758號決議；在歷史記憶上打敘事戰，要壟斷抗戰的詮釋權；在區域舞台上打外交戰，拉攏威權政權、孤立民主國家；在台灣社會上打心理戰，用閱兵武嚇來製造恐懼。

對於台灣如何展現主體性，洪浦釗建議，台灣應以「低調而實在」作為最可行的外交戰略。低調不是退縮，而是智慧的布局；實在不是口號，而是責任的承擔。這樣的台灣，才能讓國際社會真正信賴。

洪浦釗強調，台灣不必喊得最大聲，但必須確保自己在區域安全網絡中不可或缺。他說，當我們能把「反中共識」轉化為「合作動能」，台灣就能把自己的存在嵌入印太安全網絡，並以行動展現主體性。

▼九三大閱兵。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025、九三大閱兵 。（圖／記者任以芳攝）

09/02 全台詐欺最新數據

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

