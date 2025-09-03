陸展現「三位一體」核打擊能力　學者：讓美國重新思考介入台海

▲淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑。（圖／林穎佑提供）

記者陳冠宇／台北報導

今日大陸九三閱兵上，不少新型武器首次亮相。學者認為，此次閱兵意在展現陸海空「三位一體」的核子打擊能力，這使美國在介入台海問題或與中國打交道時可能會「重新思考」。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑接受《東森新媒體ETtoday》採訪時，從陸海空等不同面向的武器進行分析。

陸軍方面，林穎佑注意到，中共已換裝新的191式步槍，更加類似於歐洲SIG步槍的設計，這代表中共可能看到俄烏戰爭或近期近戰的發展，使其在武器上需增加瞄具或其他裝備，因而捨棄過去95式步槍的犢牛式設計。

此外，林穎佑指出，各型車輛都做到反無人機的裝置，這應是借鑑俄烏戰爭中頻繁使用無人機；同時，台灣最近發展軍用商規無人機，並向美國購買各式無人機，也被解放軍注意到，因此做出反無人機的裝置進行提防。

空軍方面，除了殲-20之外，也展出各型轟炸機、電子干擾機、空中加油機及空中預警機。林穎佑提到，空中預警機「空警-600」可能已經服役，這也是從發生印巴空戰迄今，共軍持續發展一連串「走向體系化戰爭」的模式。

在海軍方面，林穎佑指出，可見一些大型的無人載具，以及忠誠僚機等，未來會不會發展出忠誠無人潛艦、忠誠魚雷等模式，是未來解放軍在海軍方面發展所需要觀察的。

▲東風-5C液體戰略核飛彈。（圖／翻攝央視）

至於核子武器，林穎佑分析，這次閱兵展示空射型核武，可於空中進行核打擊，這也代表中共正式把陸海空（的核子武器）全部作了結合。在水下，「巨浪-3型」潛射彈道飛彈也展出。至於地對地飛彈，「東風-5C」型飛彈是較新的改良型，採用液體燃料火箭發動機。他認為，中共此次意在展現陸海空「三位一體」的核子打擊能力。

林穎佑說，對於美國來講，最重視中共的核子武器發展，因為核子武器不會用來攻擊台灣，但是會造成美國在介入台海問題或與中國打交道時重新思考，這就是過去所說的核子威懾的作戰模式。

被問及中美無人機發展差距時，林穎佑指出，無人機不能僅看是外形是UAV（無人航空載具），而要看UAS（無人飛行器系統），也就是整個無人機的系統性能夠去幫助它發揮多少（軍事力量），因此很難僅用外形進行比較。但是他也認為，可以看到解放軍持續進步，也吸收了俄烏戰爭的教訓，做出一些新的調整和改進。

談及台灣應如何因應共軍的軍備發展，林穎佑直言，看到解放軍的調整與進步，特別是在無人機方面，雖然我們有無人機去應對中國，可是中國也有反制無人機的作為（指反制無人機的武器)，所以台灣也要去提防如何反制無人機。

▼九三閱兵展出反無人機系統。（圖／翻攝新華社）