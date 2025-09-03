紅旗神秘「衛星殺手」新亮相！　宋忠平：防空反導實現中高低攔截

記者任以芳／北京報導

大陸今（3日）在北京天安門舉行「九三大閱兵」，防空反導方隊格外引人注目。紅旗-20、紅旗-19、紅旗-29等6型新式防空武器首次公開亮相，標誌着中國防空反導體系日趨完善，能夠實施多段、多層次的攔截作戰，構築起堅不可摧的「御天之盾」。其中，超級神秘的紅旗-29終於「首次」亮相，號稱「衛星殺手」，能夠攔截在500公里高空、位於大氣層外的導彈以及低軌道衛星。

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會在北京天安門廣場隆重舉行，以盛大閱兵儀式，同世界人民一道紀念這個偉大的日子。

這次閱兵，23個裝備方隊分為7個作戰群，防空反導群3個方隊之對空抗擊方隊接受檢閱。其中，解放軍地空導彈部隊閱兵隊伍釋出新軍武，紅旗-20、紅旗-19、紅旗-29、紅旗-9C、紅旗-16C等首次公開亮相，共6種新型裝備亮相天安門廣場。

近年來，隨著高超音速武器、隱形戰機及各類戰術導彈的快速發展，防空反導已成為大國博弈的戰略重心，此次閱兵首次集中展示多款最新防空反導裝備

大陸官方之前沒有公布閱兵裝備清單，有外媒《法新社》報導稱，「世界上最強大的攔截系統之一的紅旗-29反導系統有可能登場。」果然在今天閱兵大典上新亮相，震撼全場。

大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「紅旗-9C作為中低空的末段攔截體系，而紅旗-19中段攔截體系，紅旗-29是作為高空末段攔截體系，三個實現高中低的搭配，來攔截對方的彈道導彈，尤其是遠程及洲際彈道導彈。」

宋忠平指出，紅旗-29具備打擊中斷彈道導彈、反衛星的能力，通過三種導彈能夠打造戰區導彈防禦體系，甚至未來打造國家導彈防禦體系，三款武器裝備同台亮相，說明中國的防空反導能力已經形成了有效的銜接，中段攔截試驗也已經修成了正果，紅旗系列可實施多段多層反導攔截、遠中近程防空抗擊，構築起防空御天的堅固屏障。

另外，作為艦載防空武器，海紅旗-9C與紅旗-16C都具備反無人機、反彈道導彈和防反艦巡航導彈等性能，二者之間分工有何不同？

軍事專家洪源則表示，海紅旗-9C相比後者塊頭大一些，射程更遠，攔截速度更快，可以在055大型驅逐艦上使用，而紅旗-16C主要在類似052、054、056等中小護衛艦上使用。海红旗-9C与红旗-16都能作为防空、反潜和反导的重要利器。

「海紅旗-9C對五馬赫以下目標皆可攔截，對一般彈道導彈和巡航導彈不在話下，對掠海飛行武器也具備遠程發現和摧毀能力。」洪源介紹。

紅旗-29衛星殺手-「防空反導天花板」（首次亮相）

採用車載化設計，安裝於高機動輪式底盤上，配置兩個大型導彈發射箱，每個直徑約1.5米，便於快速機動與部署。這一設計使其能在複雜戰場環境中保持高效靈活，成為中國現代防空網路的重要節點。

在任務定位上，紅旗-29主要針對中近程防空作戰，尤其是對隱形戰機、巡航導彈以及無人機集群的攔截，具備「快反應、高精度」特性。其導引與制導技術已達世界一流水準，能在敵方高壓突防下快速鎖定並摧毀威脅，確保關鍵區域安全。

號稱「衛星殺手」的出現，表示在反導與太空防禦領域的突破，也意味著解放軍正構建出「天地一體」的多層次防空反導體系，能同時應對戰場內外不同維度的挑戰。

紅旗-20「戰略級防空反導骨幹」（首次亮相）

大陸研發的一種強調反隱身作戰的防空導彈，主要用於攔截具備隱身特徵的巡弋飛彈、空地導彈、第五代戰鬥機等目標，紅旗-20被視為中國遠程防空體系的核心力量，能有效覆蓋超過1000公里範圍，具備對高空大型戰略轟炸機、預警機以及中遠程導彈的攔截能力。其性能指標對標甚至超越部分世界先進防空系統，被稱作中國版的「戰區級防空反導長城」。

紅旗-19「專攻高超音速中段反導」

2024年，紅旗家族中又一個重量級成員現身，引起外界廣泛關注。第十五屆中國航展上，空軍地空導彈部隊展出紅旗-19型反導攔截系統，神秘的國產反導系統「首次」展現在世人眼前，這次「九三大閱兵」再次亮相全世界。

紅旗-19型反導攔截系統最大的亮點，是具備中段反導能力，可針對高速再入的彈道導彈，乃至部分高超音速武器進行攔截。這一能力被認為填補了中國在中段反導上的技術空白，顯示解放軍正逐步構建起「多層次反導屏障」。

該系統採用8×8高機動輪式卡車底盤，每台車配備6枚裝在圓柱形「儲運發」一體式發射筒內的攔截彈，並採取冷發射方式，提高了安全性與快速反應能力。其攔截速域廣、覆蓋範圍大，能有效應對包括滑翔機動突防的高超音速導彈在內的複雜威脅，被專家評價為「已達國際先進水準」。

海紅旗-9C和紅旗-16C（首次亮相）

均具備「反無人機、反彈道導彈、防反艦巡航導彈」等能力，但分工各有側重。海紅旗-9C體型更大、射程更遠、攔截速度更快，主要搭載於055型萬噸級驅逐艦等大型艦艇，保護半徑可達150公里，能對五馬赫以下目標實施攔截，涵蓋一般彈道導彈與巡航導彈，甚至能打擊掠海飛行的高速武器，堪稱大型水面艦艇的「核心盾牌」。

相較之下，紅旗-16C主要部署於052型驅逐艦、054型護衛艦和056輕型護衛艦，作戰半徑約70公里，能有效攔截3馬赫以下目標，對巡航導彈的攔截成功率極高，對戰機、無人機及轟炸機同樣具備高效打擊能力。洪源表示，紅旗-16C的定位是中小型艦艇的「防空矛」，在艦隊編組中可與海紅旗-9C互為補充，構建覆蓋中遠程與近程的立體火網。

紅旗系列再度成為防空領域的焦點。其中，最新亮相的紅旗-19與紅旗-29，被視為中國突破「反導」瓶頸的成果，解放軍正在打造從高空到近程、從大氣層內到大氣層外的全域防護體系。

隨著高超音速武器、隱形戰機及各類戰術導彈的快速發展，防空反導已成為大國之間博弈的戰略重心，紅旗-20、紅旗-19、紅旗-29等新裝備的亮相，不僅是武器實力的展示，更是一種信號，要在天空領域佔據「一席之地」。