陸上無人裝備亮相閱兵式　鋼鐵之軀成巷戰超級助攻員

▲陸上無人作戰裝備亮相九三大閱兵。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

空中無人機因俄烏戰爭成為近年無人作戰的焦點新興武器，中國在九三大閱兵上罕見向全球展示現代陸戰中也有多型無人裝備的存在。簡單來說，陸上無人作戰裝備在戰場就是一名「鋼鐵」身軀、無懼的戰士，被視為攻堅戰中打頭陣的最佳選擇，將成為登陸或城市巷戰的超強大助攻。

《環球時報》報導，此次接受檢閱的陸上無人作戰方隊由偵打突、掃雷排爆、班組支援等無人戰車組成，具備遠程操控、自主行動、靈活編組的優勢，實現陸上有人、無人協同作戰的新突破。此外，其所搭載的載荷也非常豐富，包含各種光電設備、機槍、火箭筒、煙幕彈發射器，甚至還有無人機。

大陸知名軍事專家張學峰指出，這次展示的陸上無人裝備可以在山地、野外、城市等不同的環境和地形下作戰。當然最為突出的應用場景就是城市巷戰，這些陸上無人裝備在城市廢墟環境中機動能力強，搭載的豐富的光電設備可以為班組作戰單元提供態勢感知支撐，包含發現躲藏在暗處的狙擊手。同時強大的載荷能力，也可為班組作戰單元提供強大的火力。

軍事專家王雲飛也分析，通常在岸灘登陸戰以及城市戰時，傳統有人作戰模式面臨較大的傷亡風險，但如果使用陸上無人裝備，就能提供超強助攻。他進一步說明，無人系統的一個突出特點，就是「鋼鐵之軀」和「鋼鐵意志」，這讓它們可以在攻堅戰中打頭陣，為奪點控要發揮巨大作用。