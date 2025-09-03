世界最強大攔截系統之一　紅旗-29首度亮相天安門

▲受到高度關注的紅旗-29反導系統亮相。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

北京天安門舉行的九三大閱兵上，被外媒譽為世界上最強大的攔截系統之一的紅旗-29反導系統首度亮相。消息指出，紅旗-29能夠攔截在500公里高空、位於大氣層外的導彈以及低軌道衛星，搭載在一輛6軸發射車上，實現靈活部署機動發射。

《環球時報》報導，這次登場的反導防空裝備中包含紅旗-11、紅旗-20、紅旗-22A、紅旗-9C、紅旗-19、紅旗-29，六型裝備皆為第一次在天安門廣場上亮相，可實施遠中近程防空抗擊，多段多層反導攔截。

其中備受矚目的紅旗-29導彈由中國自主研製，可實施多段多層反導攔截，主要用於攔截直升機、飛機、導彈等目標，遠中近程防空抗擊，可全時待戰應對威脅。據了解，相較於2024在珠海航展亮相的紅旗-19導彈，紅旗-29明顯彈體更大、彈體更長，其主要採用兩聯裝的方式，搭載於一輛6軸的發射車上。

大陸軍事專家張學峰分析，從紅旗-29的外形尺寸來看，可在大氣層外實施攔截，不同於在末段高層實施區域攔截，預計紅旗-29可在彈道導彈的飛行中段實現攔截，其攔截對象主要是高價值，射程更遠的彈道導彈。

值得注意的是，目前國際上主要的陸基中段反導系統皆採用井基發射的形式，發射陣地固定，而通過發射車實現機動式發射的紅旗-29，相對發射陣地可以靈活部署，從而應對來自不同方向的威脅。