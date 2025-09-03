　
    • 　
>
軍武

火箭彈成本獲導彈打擊威力　兩型191遠程箱式火箭炮登場

▲▼大陸九三大閱兵中兩型191遠程箱式火箭炮集中亮相。（圖／翻攝自新華社）

▲兩型191遠程箱式火箭炮集中亮相。（圖／翻攝自新華社，下同）

軍武中心／綜合報導

實現遠程壓制、精確打擊，大陸九三大閱兵中兩型191遠程箱式火箭炮集中亮相。據了解，該武器集成箱式發射、共架技術，可兼容發射不同口徑制導火箭彈，若用於發射大口徑火箭彈打擊距離將獲大幅度提升，在戰場上「用火箭彈的成本取得彈道導彈的打擊效果」。

《環球時報》報導，箱式火箭炮武器系統是陸軍遠程火力打擊的主力裝備，既可對作戰地域實施全縱深火力打擊，為地面作戰部隊提供精確的火力支援，也可與海軍、空軍、火箭軍協同完成聯合火力打擊任務。而此次受閱的兩型191遠程箱式火箭炮集戰役打擊、戰術支援於一體，拓展陸戰能力新邊界。

▲▼大陸九三大閱兵中兩型191遠程箱式火箭炮集中亮相。（圖／翻攝自新華社）

軍事專家王雲飛指出， 191遠程箱式火箭炮可參與聯合火力打擊，實施戰役火力突擊和全縱深火力支持，或者獨立進行火力作戰，用於攻擊遠距離目標。該型產品採用箱式發射技術，一裝多能、一炮多用，可兼容發射不同口徑制導火箭彈，具有射程遠、精度高的優勢，對目標可實施精確打擊。

王雲飛強調，近年得益於衛星導航系統、無線電導航以及慣性導航等綜合制導系統在遠火上的應用，以及中國元器件在集成和小型化上的突破，191遠程箱式火箭炮不僅可以實現打擊距離更遠，打擊精度也有望得到進一步提高，甚至實現用火箭炮的成本取得彈道導彈的打擊效果。

09/02 全台詐欺最新數據

火箭炮 191遠程箱式火箭炮 遠箱火 火箭彈 九三閱兵 閱兵 大陸 軍武

