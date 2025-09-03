奪島行動以快制勝　三型輪式兩棲戰車集中登場閱兵式

▲三型輪式兩棲戰車組成的兩棲突擊方隊現身閱兵式。（圖／翻攝自新華社，下同）

軍武中心／綜合報導

中國抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵3日在北京天安門廣場舉行，由三型輪式兩棲戰車組成的兩棲突擊方隊，強調解放軍海軍陸戰力量「以快制勝」能力，陸媒認為其將成為搶灘登陸打頭陣、奪點控要當先鋒的骨幹裝備。

相較於2019年慶祝中華人民共和國成立70周年的閱兵式上，由履帶式的05兩棲戰車組成的兩棲突擊車方隊，此次則全由輪式兩棲戰車亮相，包含兩棲輪式裝甲突擊車、步兵戰車和自行榴彈炮。《環球時報》指出，該三型兩棲輪式戰車皆採用8×8式底盤，可根據作戰需求搭載不同口徑的火炮，以及不同數量的載員。

軍事專家張軍社指出，通常來說，履帶式的兩棲裝甲車在水中行駛的速度更快，且抗風浪性能更強，但輪式兩棲戰車卻擁有更強的機動能力，具備快速行軍的優勢。他進一步說明，輪式兩棲戰車不僅可以執行搶灘登陸的任務，還可以依托公路進行快速行軍，甚至在野外環境下進行長途機動，其時速基本上可以達到100公里左右。連續行駛距離則可到500公里以上。

張軍社強調，輪式兩棲戰車的快速反應能力，更加有利於搶灘登陸之後迅速轉向敵縱深地區發起進攻。一旦執行登島作戰任務，兩棲輪式裝備可以快速將優勢兵力運往縱深地區。而兩棲輪式裝甲車的大力發展，再結合目前解放軍的海空軍力量，將在近海奪島戰役中能夠以絕對優勢奪取制海權和制空權。