生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化監獄「鐵窗月餅」4hrs狂銷7萬顆　狂打600通電話搶不到

▲彰化監獄「鐵窗牌月餅」4小時售出7萬顆。（圖／民眾提供）

▲彰化監獄「鐵窗牌月餅」4小時售出7萬顆。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋佳節將至，每年都引發搶購熱潮的「鐵窗牌」手工月餅再度強勢回歸！彰化監獄推出的這款獨特月餅，因其美味與背後的溫暖意義，被譽為「比搶天后江蕙演唱會門票還難」。每一顆月餅不僅是味蕾的享受，更是收容人努力學習烘焙技能、為未來重啟人生所付出的證明，為滿足更多民眾需求，今年特別增加至10萬顆已經快銷售一空。

▲彰化監獄「鐵窗牌月餅」4小時售出7萬顆。（圖／民眾提供）

▲彰化監獄「鐵窗牌月餅」蛋黃酥內餡有飽滿的蛋黃。（圖／民眾提供）

今年於8月28日開賣僅4小時，就被民眾火速搶購7萬餘顆，人氣較往年更盛。由於訂購者透過電話進行，許多民眾抱怨電話難以接通，甚至有人表示撥打了超過600次仍無法成功下單，直呼「比演唱會門票還難搶」，記者親自實測也打了訂購專線與總機10多通，全都是忙線中。

今年的「鐵窗牌」月餅延續往年好評，提供兩款經典口味，滿足不同喜好，今年經典蛋黃酥10入蛋黃酥410元，每顆比去年漲1元，由於有特製的酥脆外皮，包裹著減糖配方的烏豆沙內餡，搭配嚴選的飽滿鹹蛋黃。鹹甜交織的完美比例，口感豐富而不膩口，令人回味無窮。

▲彰化監獄「鐵窗牌月餅」4小時售出7萬顆。（圖／民眾提供）

▲彰化監獄「鐵窗牌月餅開爐。（圖／民眾提供）

素食綠豆椪，嚴選清爽的綠豆沙餡，搭配進口無水奶油製作，口感綿密細緻清爽不油膩。貼心考量素食者需求，讓每個人都能安心享用這份中秋美味。

「鐵窗牌」月餅堅持手工製作，產量有限，每日僅能限量生產550盒。想品嚐這份充滿意義與溫暖的中秋美味， 8月28日上午8點起訂購已經搶購7萬多盒，，除電話預購之外，並開放商城預購， 每日限量100盒，手腳要快，將這份美味又充滿正能量的「鐵窗牌」月餅帶回家，與親友一同分享這份特別的中秋祝福吧。

▲彰化監獄「鐵窗牌月餅」4小時售出7萬顆。（圖／民眾提供）

彰化監獄強調，推出月餅的初衷並非為了營利，而是希望透過專業技能培訓，賦予收容人一技之長，幫助他們在出獄後能順利更生，開啟嶄新生活。這份深具公益性質的理念，讓「鐵窗牌」月餅成為許多人中秋送禮的獨特首選，傳遞的不僅是美味，更是一份關懷與希望。

▲彰化監獄「鐵窗牌月餅」4小時售出7萬顆。（圖／民眾提供）▲彰化監獄「鐵窗牌月餅」4小時售出7萬顆。（圖／民眾提供）

▲記者實測彰監月餅訂購專線及總機全忙線中。（圖／民眾提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

彰監月餅鐵窗牌矯正署蛋黃酥

