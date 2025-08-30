舉辦婚宴「選餐廳or流水席？」　網點出1關鍵秒答

▲婚宴要選流水席還是餐廳？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

舉辦婚宴，地點要選在餐廳，還是辦流水席更合適？一名網友發文表示，朋友將於明年結婚，但很猶豫宴客地點要選在哪，好友偏好餐廳，另一半則想辦流水席，由於兩者各有優缺點，因此好友相當猶豫，想知道大家會怎麼選。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「婚宴選流水席還是餐廳比較好」為標題發文，提到朋友最近正為婚宴地點煩惱。朋友其實比較想在餐廳舉辦，覺得有冷氣、動線規劃比較好，整體會更方便、舒適。

不過，另一半則認為，流水席才有熱鬧與喜氣的氛圍，這樣才算真正的「辦喜事」。原PO坦言，好友其實覺得兩種選擇各有特色，所以實在不知道該怎麼選擇，大家是否有折衷的方法？

貼文曝光後，不少網友都表示，「無條件餐廳」、「餐廳一票」、「客人有包禮金可能比較想在飯店吹冷氣，不收禮金的話就沒差」、「流水席真的熱鬧，而且錢都花在食材上，吃的會比較好，不過現代人來講，大餐常吃，還是環境舒服重要一些」。其中也有網友考量到氣溫，「看季節吧」、「當然是有冷氣的餐廳」、「餐廳欸，台灣真的熱」、「3月過後餐廳比較好，冬天都可以」。

也有網友回應，「冷氣夠涼、廁所夠乾淨，哪裡都行」、「流水席的菜是真的比較實料，用料也足，價格又比餐廳便宜很多，它的價格都花在菜色上了」、「婚宴辦餐廳，親友家宴辦流水席」、「請辦桌的然後租里民活動中心，有冷氣又好吃，雖然一定沒有餐廳那麼漂亮，但不會很熱，又比較衛生一點點」、「一個方式是辦兩場啊 女方場在飯店婚宴、訂婚宴各辦一場」。