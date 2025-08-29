　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民營電廠「聯合行為」拒降價賣台電　挨罰60億爭訟逾10年靠這招落幕

每度購電價最高差3元多　綠委指控台電圖利民營電廠。(圖／翻攝自YouTube)

▲台電要求9家IPP民營電廠降低售電價格遭拒，還曾被綠營立委質疑每度購電價差最高3元多、涉嫌圖利民營電廠。(資料照／翻攝自YouTube)

記者黃哲民／台北報導

國內9家IPP民營發電業者被指2008年到2012年間，串連「以拖待變」、不跟台電公司協商調降購售電費率，公平交易委員會2013年處分9家業者立即停止違法聯合行為，業者提告對抗但於2022年敗訴確定，公平會隨即裁罰9家業者共60.07億元罰鍰，其中8業者提告撤罰，台北高等行政法院推動調解1年多，今（29日）終於成立調解落幕。

北高行依法保密，沒公布本件調解內容，但表示經由具備學術與實務專業的調解委員，向業者與公平會分析兩造利益與訴訟成本，使兩造充分陳述以釐清爭點，進而促成官、商相互理解讓步，陸續成立調解，根本性地解決歷時逾10年的爭端，北高行呼籲其他行政訴訟當事人善加利用調解機制、減少爭訟。

經濟部從1995年起，分3階段共4梯次開放民間經營發電廠，解決台電受阻於民眾抗爭、無法新建電廠致電力不足窘境，1999年起陸續審核通過並開始商轉，包括麥寮汽電、長生電力、和平電力、新桃電力、國光電力、嘉惠電力、森霸電力、星能電力與星元電力共9家業者，均簽約售電給台電，統稱IPP業者（Independent Power Producer）。

2006年底，中油調漲發電用天然氣價格，9家IPP業者和台電協商發電燃料成本算法，2007年9月雙方同意改採及時反映調整機制，但台電認為民營電廠賣電太貴造成台電虧損、要求購售電費率隨利率調降，以符合公平合理原則，業者拒讓步，到2008年底都談不攏，儘管經濟部能源局介入，業者仍不買單。

公平會獲報主動調查，發現9家IPP業者於2008年到2012年10月間，組成「臺灣民營發電業協進會」，相互串連、約束彼此「以拖待變」，不跟台電達成調降購售電費率的協商，業者此舉足以影響國內發電市場供需功能，構成《公平交易法》禁止的「事業聯合行為」。

公平會於2013年3月15日，以行政處分命9家IPP業者立即停止本件違法聯合行為，並裁罰共63.2億元。業者提起訴願，訴願決定撤銷公平會裁處的罰鍰，但維持構成聯合行為的認定。

9家IPP業者提起行政訴訟，要求撤銷公平會認定「構成聯合行為」的處分，台北高等行政法院一審到更二審，都認定9家IPP業者彼此無競爭關係、不具相互替代性，儘管一致行動，仍不構成違法的事業聯合行為，均判業者勝訴。

第3次上訴後，最高法院不再發回更審，直指北高行見解錯誤，未注意9家IPP業者在國內發電市場市佔率共約2成，更佔台電外購電力逾3/4，對國內供電有不可或缺地位，若採一致行動避免競爭風險，將危及市場供需功能，2022年6月廢棄北高行判決，駁回9家IPP業者第一審之訴，代表本件構成聯合行為確定。

公平會隨即於隔年（2023年）裁罰9業者各1億餘元到10多億元罰鍰，合計60.07億元，業者再度提告爭取撤罰，經法官移付調解，歷經調解委員1年半努力協調，終於以成立調解方式解決長達10年的訟爭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《角頭》赴高雄宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆　恐怖人潮畫面曝
東京101人中暑亡　7成「冷氣沒開」悲劇曝光
打哈欠不只是想睡覺！醫曝警訊...小心是「4大疾病」信號
打爆柯威士！李凱威領軍擊敗兄弟 週五大巨蛋首破2萬人
台灣上空「又見冷心低壓」　鄭明典示警：範圍很大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台東池上資源回收廠火警　1男二度燒燙傷送醫

民營電廠「聯合行為」拒降價賣台電　挨罰60億爭訟逾10年靠這招落幕

獨／63人峴港團險被丟包！旅行社又被控到處拖欠　老闆亮對話喊冤

快訊／屏東10天前男社工爆頭亡　「僅距50公尺」今再爆死亡車禍

高雄男上網看片才知「妻子是女優」！崩潰求離婚：都不給碰

少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

不爽被搭訕「2女當街醉毆1男」她怒踹2警　再吃妨害公務罪

善化警夜襲廢棄工寮！抄了「喵喵」製毒工廠　查獲39公斤毒品

民眾黨批違法偵訊「清洗筆錄」　北檢駁斥：彭振聲本人沒意見

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

快訊／台東池上資源回收廠火警　1男二度燒燙傷送醫

民營電廠「聯合行為」拒降價賣台電　挨罰60億爭訟逾10年靠這招落幕

獨／63人峴港團險被丟包！旅行社又被控到處拖欠　老闆亮對話喊冤

快訊／屏東10天前男社工爆頭亡　「僅距50公尺」今再爆死亡車禍

高雄男上網看片才知「妻子是女優」！崩潰求離婚：都不給碰

少女南投露營遭軍人兒性侵　闆娘連發2聲明：不相信有性侵行為

通緝犯當車手拒檢！狂催油門連撞警車、公車　桃園警破窗逮人

不爽被搭訕「2女當街醉毆1男」她怒踹2警　再吃妨害公務罪

善化警夜襲廢棄工寮！抄了「喵喵」製毒工廠　查獲39公斤毒品

民眾黨批違法偵訊「清洗筆錄」　北檢駁斥：彭振聲本人沒意見

川普次子現身香港喊：比特幣將衝100萬美元！

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

快訊／台東池上資源回收廠火警　1男二度燒燙傷送醫

王淨「高冷紅唇」合體劉以豪站台LV彩妝　透露私下最愛色號

東京101人中暑亡　7成「冷氣沒開」悲劇曝光

洋將少見紀錄！布雷克達中職50勝　不想831大限事情：已全力以赴

消失在制度外的原住民族工藝師

炸油引燃排煙管！台南民宅火警急滅　消防局籲裝火災警報器

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

社會熱門新聞

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

斷魂畫面曝　71歲嬤遭大貨車重輾爆血亡

超思蛋詐6085萬　農業高官全脫身

未成年少女南投露營控遭性侵

泰女躲台中賣淫一次只分600塊

少女南投露營疑遭老闆服兵役兒子性侵

更多熱門

相關新聞

四接進度恐延後！協和電廠45公頃土地污染　環境部：改善才能開發

四接進度恐延後！協和電廠45公頃土地污染　環境部：改善才能開發

第四天然氣接收站環評在今年2月以附加3決議通過，但基隆市政府今（28日）公告協和電廠45公頃土地為污染整治場域，四接恐被迫暫停。環境部指出，土壤污染整治與環評審查分屬不同法律程序，但仍要污染改善完成後，土地才可進行實質開發。

埔里警方逮捕千米電纜大盜

埔里警方逮捕千米電纜大盜

台灣不跟進新加坡降電價? 　經濟部打臉「他們過去漲好漲滿」

台灣不跟進新加坡降電價? 　經濟部打臉「他們過去漲好漲滿」

北台灣6.0地震！台電說明最新供電狀況　核電皆無異常

北台灣6.0地震！台電說明最新供電狀況　核電皆無異常

普渡化善行！台電台南區處捐逾2千公斤白米助弱勢

普渡化善行！台電台南區處捐逾2千公斤白米助弱勢

關鍵字：

民營電廠IPP台電電價以拖待變公平交易法聯合行為

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面