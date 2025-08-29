民營電廠「聯合行為」拒降價賣台電　挨罰60億爭訟逾10年靠這招落幕

▲台電要求9家IPP民營電廠降低售電價格遭拒，還曾被綠營立委質疑每度購電價差最高3元多、涉嫌圖利民營電廠。(資料照／翻攝自YouTube)

記者黃哲民／台北報導

國內9家IPP民營發電業者被指2008年到2012年間，串連「以拖待變」、不跟台電公司協商調降購售電費率，公平交易委員會2013年處分9家業者立即停止違法聯合行為，業者提告對抗但於2022年敗訴確定，公平會隨即裁罰9家業者共60.07億元罰鍰，其中8業者提告撤罰，台北高等行政法院推動調解1年多，今（29日）終於成立調解落幕。

北高行依法保密，沒公布本件調解內容，但表示經由具備學術與實務專業的調解委員，向業者與公平會分析兩造利益與訴訟成本，使兩造充分陳述以釐清爭點，進而促成官、商相互理解讓步，陸續成立調解，根本性地解決歷時逾10年的爭端，北高行呼籲其他行政訴訟當事人善加利用調解機制、減少爭訟。

經濟部從1995年起，分3階段共4梯次開放民間經營發電廠，解決台電受阻於民眾抗爭、無法新建電廠致電力不足窘境，1999年起陸續審核通過並開始商轉，包括麥寮汽電、長生電力、和平電力、新桃電力、國光電力、嘉惠電力、森霸電力、星能電力與星元電力共9家業者，均簽約售電給台電，統稱IPP業者（Independent Power Producer）。

2006年底，中油調漲發電用天然氣價格，9家IPP業者和台電協商發電燃料成本算法，2007年9月雙方同意改採及時反映調整機制，但台電認為民營電廠賣電太貴造成台電虧損、要求購售電費率隨利率調降，以符合公平合理原則，業者拒讓步，到2008年底都談不攏，儘管經濟部能源局介入，業者仍不買單。

公平會獲報主動調查，發現9家IPP業者於2008年到2012年10月間，組成「臺灣民營發電業協進會」，相互串連、約束彼此「以拖待變」，不跟台電達成調降購售電費率的協商，業者此舉足以影響國內發電市場供需功能，構成《公平交易法》禁止的「事業聯合行為」。

公平會於2013年3月15日，以行政處分命9家IPP業者立即停止本件違法聯合行為，並裁罰共63.2億元。業者提起訴願，訴願決定撤銷公平會裁處的罰鍰，但維持構成聯合行為的認定。

9家IPP業者提起行政訴訟，要求撤銷公平會認定「構成聯合行為」的處分，台北高等行政法院一審到更二審，都認定9家IPP業者彼此無競爭關係、不具相互替代性，儘管一致行動，仍不構成違法的事業聯合行為，均判業者勝訴。

第3次上訴後，最高法院不再發回更審，直指北高行見解錯誤，未注意9家IPP業者在國內發電市場市佔率共約2成，更佔台電外購電力逾3/4，對國內供電有不可或缺地位，若採一致行動避免競爭風險，將危及市場供需功能，2022年6月廢棄北高行判決，駁回9家IPP業者第一審之訴，代表本件構成聯合行為確定。

公平會隨即於隔年（2023年）裁罰9業者各1億餘元到10多億元罰鍰，合計60.07億元，業者再度提告爭取撤罰，經法官移付調解，歷經調解委員1年半努力協調，終於以成立調解方式解決長達10年的訟爭。