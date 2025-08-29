　
普渡完「供品」退回好市多？　命理師曝下場

記者黃翊婷／綜合報導

中元節將近，民眾、商家都會準備供品進行普渡，但拜完的供品除了大家分食之外，是否還有其他處理方式？對此，清水孟星座塔羅的小孟老師表示，千萬不要將拜過的供品拿回賣場退貨，這樣等於拜拜沒有誠意，可能無法得到庇佑，如果供品太多吃不完，可以將乾糧類的食品捐給慈善機構或遊民。

▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

▲小孟老師提醒，拜過的供品不要拿回賣場退貨，最好也不要重複使用。（示意圖／ETtoday資料照）

小孟老師在臉書「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文表示，近期收到許多網友詢問該如何處理中元普渡後的供品，於是整理出5大注意事項供大家參考，詳細如下：

1、千萬不要將拜完的普渡品拿去美式賣場退貨，退貨等於拜拜沒有誠意，無形之中就得不到庇佑。

2、拿去給親友、員工吃都沒關係，吃的人也不要去想這是好兄弟吃過的食物。

3、三牲若在太陽下曬超過2小時，食物容易壞掉，建議不要拜太久，拜完立即食用最好。

4、若有大量普渡品吃不完，拜拜完的乾糧可捐給慈善機構或遊民。

5、普渡品的乾糧不要太省，有些人會將乾糧留到明年再拜，或中秋、過年再拿出來拜祖先，這樣重複拜不好。

小孟老師星座塔羅牌之清水孟發佈於 2025年8月28日 星期四
08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

AIT谷立言見了藍綠白！3張合照表情差很大　只有一人面帶微笑
俄軍598架無人機、31枚飛彈狂轟基輔！　兒童等21人淪焦屍
恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通　媽媽目睹崩潰
快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道
考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉
虞書欣七夕直播突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件
颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」
媽媽餵「道歉文」提油救火？2大品牌被點名　深夜悄刪除

