懷念疫情期間「不塞車、不用看老闆臉色」　網曝心聲：最快樂的2年

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情期間，大家戴口罩防護之外。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友坦言，自己內向、不愛社交，最懷念的竟是疫情時期。當時在家辦公，不必塞車、不必寒暄，家人也都安分待在家，讓她感到前所未有的自在。文章引發大票網友爆共鳴，「我很懷念那時取消尾牙，直接發錢就好」、「最有感就是線上會議跟省去通勤時間」、「覺得疫情反而減少生活的焦慮」。

一名女網友在Dcard表示，自己是個內向、不愛社交活動也不喜歡出遊的人，甚至不滑臉書、IG，現在每天過著通勤塞車的痛苦生活，讓她非常懷念疫情在家辦公的時期，「不用每天趕著出門，省掉通勤塞車的時間，也不用強迫自己跟一堆人寒暄社交，所有會議都在線上，不用看到老闆的臉簡直太舒服。」

最重要的是，原PO直呼，疫情期間家人也安分待在家，不再吵著去哪裡玩，小孩也不會拿其他同學出國的經歷來比較，反倒減少許多壓力。

另外，原PO認為最有感的是，當時大家必戴口罩出門，反觀現在，許多人在商場咳嗽、打噴嚏都不戴口罩，連有些餐飲業者也放鬆警覺，讓她完全無法接受，甚至乾脆不再光顧。

最後，原PO坦言，回歸辦公室上班之後，感覺自身焦慮的症狀變嚴重很多，想到以前有人因為疫情在家太悶需要諮商，她反而覺得現在顛倒過來了。

文章曝光後，全場網友紛紛秒懂，「真的，覺得疫情反而減少生活的焦慮」、「我也懷念路人愛乾淨的時候，本身有點小潔癖，疫情時拿酒精到處噴都不會被人覺得太潔癖，現在就會有點顧慮眼光」、「老實說那2年大概是我人生中最快樂的兩年了」、「最有感就是線上會議跟省去通勤時間，戴口罩很有感，真的一堆人明明咳嗽、打噴嚏卻不遮，我還是自己會帶口罩」、「我也挺喜歡人跟人不用過多交流」、「疫情的時候街上沒有人抽菸，真的很好」、「我很懷念那時取消尾牙、各種活動，直接發錢就好」。

台積電渣夫多次偷吃得性病　美女正宮「冷靜抓猴」反被家暴

疫情在家辦公內向塞車社交焦慮戴口罩新冠肺炎

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

