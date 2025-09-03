　
母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

▲▼ 。（圖／翻攝自／Facebook）

▲ 莫琳瞞著家人赴瑞士安樂死，家人悲痛不已 。（圖／翻攝自／Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭58歲婦人莫琳史洛（Maureen Slough）向家人謊稱要去立陶宛度假，實則獨自飛往瑞士巴塞爾的Pegasos診所，花費1.3萬英鎊（約53萬台幣）以安樂死的方式結束生命，令家人難以接受。

《每日郵報》報導，莫琳7月8日獨自飛往瑞士，2天後在Pegasos執行安樂死，離世時聽著貓王的福音音樂。而她在死前幾小時曾傳訊息向網友吐露心聲，「我不是我自己了。我覺得我過去一年來一直活在地獄裡，每天醒來都在哭泣、顫抖，因為我總是處於恐懼中，這不是我想要的生活方式。」

但莫琳也曾猶豫不決，「我現在很矛盾，我知道我會傷害很多人，我不喜歡那樣，但我看不到出路。」她和這名來自英國德文郡的43歲網友從未見面，但因共同信仰在網路上建立友誼，莫琳也開始向對方揭露她的瘡疤，因為在日常生活中提及這些經歷太過痛苦。

莫琳的人生充滿創傷，她3歲時就在父親不知情的狀況下，被母親從英國帶到愛爾蘭，很久以後才得知真相，生命最後幾個月仍為她過去責怪父親拋棄自己，且在父親過世時未能陪伴他而深感愧疚。

她還稱童年時期遭母親友人性侵，逃家後被當局發現，只能選擇回家或安置到惡名昭彰的婦女強制勞動機構「抹大拉洗衣房」（Magdalene Laundries）工作，在那裡度過整整5年。

莫琳描述那段經歷，「一個像我這樣年紀的女孩，要在洗衣房刷衣服、擦地板，窗戶裝著鐵條，沒有自由，被迫祈禱，還要把廚餘桶搬到豬圈」，對於管理洗衣房的修女來說，「我們只是雜碎。」

後來莫琳陸續失去3名手足，長年與憂鬱症、焦慮症及纖維肌痛症纏鬥，持續承受疼痛與疲憊。過去一年來，她確信自己罹患敗血性休克卻被忽視，認為是醫師的醫療疏失，一年前也曾因背部劇痛嘗試輕生。

莫琳的女兒梅根剛生下第二個孩子幾周後，無預警透過簡訊得知母親死訊，更令她震驚的是，母親的骨灰僅被裝在一個普通棕色罐子以郵寄方式運送，「她就在某一輛貨車後面，而我只能追蹤單號，彷彿她是個包裹一樣。」

Pegasos聲稱已收到梅根同意母親決定的信件與電子郵件，但家屬認為是莫琳偽造的。莫琳的網友也認為，她當下的心理狀態並不適合做如此重大決定，診所也未徹底檢查她女兒信件的真實性。

根據瑞士法律，安樂死申請人不需罹患絕症，但必須心智健全。Pegasos也強調，診所會對所有申請人進行詳盡精神評估，但在莫琳死後已收緊規定，未來不再接受有親屬但獨自前來，且未提供親屬證件影本並與工作人員視訊通話確認的申請者。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

更多新聞
母稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！　女兒收骨灰包裹崩潰

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

安樂死愛爾蘭瑞士家庭心理健康

