以為媽媽靠年金苦撐　兒返鄉驚見手機K線圖傻了：配息月入6萬

記者楊庭蒝／綜合報導

日本一名50歲男子佐藤健一（化名）一直以為母親僅靠微薄年金過活，過著清苦的生活，甚至多次提議金援卻遭拒。直到某天返鄉時，無意間發現母親手機裡的股價走勢圖，才震驚得知，這位看似樸素的77歲老婦人，其實是默默累積多年投資經驗的「隱藏版股市達人」，靠著股票配息每月可領約30萬日圓（約新台幣6萬元），生活早已無虞。

據《THE GOLD ONLINE》報導，健一每月都會花1個半小時車程回到老家探望母親千代（化名）。父親過世已有5年，母親獨自住在屋齡超過40年的木造舊宅，榻榻米破舊、牆壁斑駁，餐桌上的食材多是鄰居送來的蔬菜或超市特價品，衣服補了又補，過著幾乎沒有娛樂的節儉生活。由於雙親早年自營事業，退休後僅能領取基礎年金，每月僅7萬日圓（約新台幣1.4萬元），這讓健一始終擔心母親過得拮据。

某次他與母親閒聊時，意外瞥見母親手機螢幕出現股價K線圖，追問之下才得知母親早在40歲時，聽取朋友建議開始投資，至今已累積龐大資產，並靠穩健的持股策略，每月可領取約30萬日圓（新台幣6萬元）股息。這筆收入足足是她年金的數倍，讓健一當場驚呆。

千代透露，自己投資並非追求暴利，而是「支持喜歡的公司」，並秉持「下跌時加碼、長期持有」的原則。即便經歷90年代金融危機與2008年金融海嘯，她仍堅守策略，最終在近年日股上漲中受惠。她笑著說到：「其實我早就打算留一點給你們，不必擔心。」