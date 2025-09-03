　
社會 社會焦點 保障人權

獨／「乾冰截肢詐保」主嫌又出手！　助友過火燒身獲賠604萬

▲▼張男乾冰詐領保險金 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓男大生在高中同學廖建富協助泡乾冰「自傷10小時」截肢詐保遭法院判刑；如今又爆出廖與另件朋友領取保險金有關。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

先前轟動全台的「乾冰截肢詐保案」，張姓大學生在麻吉廖建富安排下慘遭截肢，2人企圖詐領4103萬元未遂遭判刑。如今廖建富再度與其同學吳姓男子因「過火」儀式時誤觸化學物質，燒成重傷，申請604萬元理賠卻遭富邦拒絕。富邦疑涉詐保，主張吳男故意自焚，拒賠到底。吳男提告，士林地院認屬突發意外，判富邦須全額給付。

2022年3月吳男投保富邦產險「享安心個人傷害保險」，保險期間1年。吳男主張，自己因遭黑道迫害想藉過火儀式「去霉運」，未料點火後衣物立即燃燒，全身重傷。他強調並不清楚電土的化學特性，當時穿的衣物還是廖建富拿給他，聲稱能保護身體，卻疑似含有易燃液體，才釀成大禍。依保單約定，他應獲理賠604萬零356元，但富邦拒賠，讓他決定提告。

富邦產險：非意外、疑自焚詐保 6 理由
編號 類別 抗辯內容
非意外／可預見 出於個人意志點燃電土，點火前即可預見閃燃爆炸，欠缺「偶發性」。
行為違常理 現場堆滿化學物，他卻膝蓋壓在電土上、面帶笑容點火，與常理不符。
說法反覆 一度稱「過火」，後又說「測試烤肉」，與廖建富警詢內容互有出入。
道德風險 投保僅4個月就出險，且額度偏高，疑有道德風險。
背景可疑 廖建富曾涉乾冰詐保案遭判刑，本案更顯可疑。
醫療爭議 第二次住院與事故因果未明，醫療收據不足，請求無依據。

富邦抗辯說，吳男的傷勢並非意外，而是「自焚」或涉詐保，提出6理由拒絕理賠。首先，吳男出於個人意志點燃電土，點火前即可預見結果，不符「偶發性」；其次，案發現場堆滿危險化學物，他卻膝蓋壓在電土上、面帶笑容點火，與常理相悖；第3，吳男對外說法前後矛盾，先稱是「過火」，後又說是「測試烤肉」；第4，他投保僅4個月即出險，額度偏高，疑有道德風險；第5，現場的廖建富曾涉乾冰詐保案遭判刑，背景相似，本案更顯可疑；第6，吳男第2次住院與事故因果未明，醫療收據也不足。

法官審理勘驗影像，認定吳男確實是在點火瞬間意外引燃衣褲，當場驚慌大喊「救一下！」「救我、119！」，甚至痛苦中脫口「我想死」。火勢撲滅後，他怒斥「感覺是故意的，黑幫就是這樣」，廖建富則回嗆「幹你白痴，你別先誣我啊！」。法官指出，這些對話反映的是突發情境下的情緒反應，而非蓄意自焚。

法院最後認定，電土的化學危險性並非一般人所知，吳男對此不具專業知識，富邦也無法證明其故意或涉詐保，故判富邦須全額給付604萬零356元，並自2022年11月14日、2023年12月14日起分別加計年息10%利息至清償日止。

09/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

