假車禍詐保！挑偏僻路段擺拍機車倒地　啞鈴砸斷手騙走500萬

▲詐保集團多次在大寮拷潭路段發生車禍，保險公司統計至少有13起。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心去年接獲保險公司報案，指幾部機車在高雄特定路段多次發生車禍，事後再申請理賠，疑涉詐保。警方查出，29歲簡姓保險公司幹部結合多家業務員、保戶聯手詐保，指使多名缺錢的保戶在偏僻路段擺拍機車倒地畫面，製造車禍假象，事後再用重物砸傷自己釀成骨折，2年多以來向保險公司詐領逾500萬元保險金。專案小組今年執行數波查緝行動，逮捕簡男等15人到案，偵訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方於2024年間受理保險公司報案，指出在大寮區拷潭、內坑路等路段，近期發生13起類似車禍，雙方的機車都屢屢在該處發生碰撞，奇怪的是，警方到場製作筆錄時，雙方都表示不願就醫，不過事後卻就醫並提出骨折證明索取理賠，且患處均以左手骨折居多。

▲簡男安排保戶在偏僻路段擺拍車禍，事後保戶加工自殘詐領保險金。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲每次出車禍都是同樣幾部機車，引起保險公司懷疑。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方組成專案小組展開調查，查出某保險公司簡姓男幹部為詐欺集團首腦，負責整體策劃與主導，並結合旗下蘇姓、湯姓業務員，以及其他保險公司蔡姓男業務員等人，招攬缺錢的保戶當人頭投保，負責申請理賠、偶爾客串配合演出假車禍擺拍，事後再依照事情處理程度分配贓款。

警方調查，該集團專門選擇高雄市區人煙稀少的路段，使用相同重型機車擺拍，反覆製造假車禍。犯案手法相當狡猾，由保戶或是保險員分別扮演車禍雙方當事人，事故發生時立即報警，但並未當場就醫。待警方處理完畢後，當事人再以右手舉起啞鈴、磚頭、壺鈴等重物，重擊自己的左手臂造成骨折，隨後前往醫院就診取得診斷證明書，再向各家保險公司申請骨折醫療理賠。

▲警方查扣犯案工具。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，該集團每起假車禍案件可詐取理賠金10萬至50萬元不等，得手後由策劃車禍的簡姓主嫌與保戶五五對分或六四分，而業務員則可抽取保單業績。從2023年開始至2025年3月間，該集團總計詐取理賠金額超過500萬元。

專案小組今年4月起執行多波查緝行動，成功逮捕主嫌簡男及共犯蘇男等15名犯嫌，並查扣犯案機車2輛、相關保單及理賠文件等證物一批。嫌犯經偵訊後，依涉嫌刑法詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例等罪嫌解送高雄地檢署偵辦。其中主嫌簡男及共犯蘇姓保險員2人因涉嫌重大，經檢察官複訊後聲請羁押獲准。