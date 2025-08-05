奇蹟！點怪藥水裝瞎詐保...全盲獲賠1310萬　出庭狂奔躲記者

記者黃哲民／台北報導

曾弄瞎自己左眼詐保被判刑的蔣姓男子，2019年涉慫恿缺錢的汽車銷售員林男，每天用不明藥水滴雙眼，以視力快速退化到近盲為由詐保，但被識破，2人被起訴涉犯詐欺取財等罪嫌，今（5日）到台北地院出庭，蔣男健步如飛、跑給記者追，林男甚至還能快速掉頭閃避拍攝，堪稱奇蹟。

▲台北地院今（5日）審理點眼藥水詐保案，另案被認定雙眼失明的主嫌蔣姓男子（右），開完庭跑給記者追。（圖／記者黃哲民攝）

現年48歲的蔣男身材壯碩、曾任工地監工，2013年9月間，他就醫聲稱開車遭中央分隔島路樹樹枝刺傷左眼、因劇痛自撞路邊護欄，醫生檢查他左眼球破裂、出現外傷性白內障，開刀植入人工水晶體，視力僅剩不到0.01。

蔣男向多家保險公司領到意外傷害保險理賠共353萬餘元，其中2家保險公司起疑，勘驗蔣男出事時的行車記錄器畫面，拆穿他以異常緩慢的車速前進，製造「路樹刺眼、自撞護欄」騙局，2020年蔣男被依詐欺取財罪判刑1年定讞，他提起的國賠官司也敗訴確定。

不過蔣男雙眼後來惡化成黃斑部病變、被認定失明，2018年獲判保險公司須理賠他共1310萬元。

▲台北地院今（5日）審理點眼藥水詐保案，申請「失明全殘」理賠的共犯林男，能快速掉頭躲避媒體拍攝。（圖／記者黃哲民攝）

而在詐欺案審理期間，蔣男於2019年買車認識現年36歲的林男，蔣慫恿缺錢的林男「想不想來一場與魔鬼的交易」，林男心動，聽從蔣男指點，成立多家空殼公司自任負責人，虛報營業額與收入以便高額投保意外險，保額高達4000萬元。

林男接著用蔣男提供的不明藥水，每天滴雙眼使視力快速衰退，就醫驗出視力不到0.01，自稱工作過勞導致黃斑部病變，藉此向保險公司申請「失明全殘」理賠，其中1家理賠32萬餘元，另2家拒付並報案調查。

台北地檢署指揮警方跟監蒐證，發現林男能滑手機、外出購物、到ATM按密碼領錢，約談後查出蔣、林2人以眼球麻醉滴劑造假、蒙混通過眼科檢測，起訴2人涉犯詐欺取財罪嫌，蔣男一度被羈押禁見。

北院今開庭時，蔣、林2人都不認罪，林男聲稱眼睛本來沒病，2019年間突然常頭暈、看地板會扭曲，正好蔣男來電詢問先前買車的事，聽他講起症狀，蔣男分享自己眼睛狀況，他聽了覺得很像，後來就用蔣男給的藥水滴眼睛。

法官追問「滴藥有變好或變壞嗎？」林男說「只有刺刺的，沒好也沒壞」法官再問他「不去看醫生，為何用蔣男給的藥水？」林男推稱事情過很久、忘掉很多細節，「應該是已準備就醫，正好蔣男來電分享」，所以試看看對方給的藥。

法官質疑林男明知蔣男自稱眼睛不太方便，「你還賣車給他？不用擔心安全顧慮？」林男理直氣壯說「我只管把車賣出去，管他是誰開車」，法官不解買車難道不需要試乘，林男聲稱「不一定要試乘，很多人早就看過車，來比價而已」。

法官諭知擇期再開庭，蔣男進出法庭，原本還要扶著1名男子背部慢步前進，見在場媒體上前採訪，蔣男突然拔腿狂奔、直直朝著出口跑給記者追，還能躲開擋路的路人，被問到「為何要跑？」他反問「為何要追！」林男也2次180度掉頭閃避記者拍攝發問，還頻頻轉頭凝視，看不出有視障問題，簡直奇蹟。