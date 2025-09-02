全家合作米其林主廚打造「蘭姆葡萄霜淇淋」　同步推M＆M’S冰沙

▲全家邀請米其林星級主廚林明建監製，推出「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家新一波霜淇淋來了！首度合作米其林星級主廚林明建監製，打造「蘭姆葡萄霜淇淋」全新口味，結合大人系微醺風味與質感設計包裝，將於9月5日開賣。此外全家也攜手美國經典巧克力品牌M&M’S，推出「M&M’S巧克力酷繽沙」，還有巧克力可頌、可可椪糖風味餅乾、戚風蛋糕等聯名新品。

●全家「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」

全家Fami!ce霜淇淋持續創新口味、跨界聯名，每月熱銷200萬支，如今首度邀請米其林星級主廚林明建監製，推出「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」，融合濃郁奶香與蘭姆酒氣息，尾韻帶出葡萄果乾的成熟酸甜，展現「大人系冰品」的魅力。

綜合口味可搭配鮮乳坊聯名的「Fami!ce莊園牛奶霜淇淋」，將濃純鮮乳與微醺葡萄的交織，搭配黑金紋理限定紙杯、Waffle餅皮紙套，低調奢華又好拍。

9月5日至9月30日期間更可加價15元，搭購日本直送Pakitte不沾手黑白巧克力醬，與「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」結合，增添黑白雙色視覺驚喜。9月3日至9月5日限時3天，全家APP「隨買跨店取」更推出快閃價「5支188元」優惠。

●全家合作M&M’S推聯名新品



除此之外，全家也獨家攜手美國經典巧克力品牌M&M’S，翻玩長達84年歷史的巧克力回憶，以「M&M’S巧克力樂園」為主題，將經典繽紛的巧克力豆，化身為便利商店鮮食，9月3日起開賣「5款跨界聯名新品」，從minimore甜點、烘焙麵包、冰品都有。

▲全家合作經典巧克力品牌M&M‘S，推出5款聯名新品。（圖／記者林育綾攝）

其中「M&M’S巧克力酷繽沙」將M&M‘S巧克力豆打碎，與巧克力冰沙混合，還更可搭配牛奶或Let’s Café咖啡液，享受雙倍濃郁與獨特脆脆口感，售價65元。

▲「M&M’S巧克力酷繽沙」可拿到櫃檯後，請店員加入牛奶或咖啡濃縮液。（圖／記者林育綾攝）

烘焙麵包有「巧克力可頌」，將蜂巢可頌淋上濃郁巧克力醬，點綴M&M’S巧克力豆，售價45元。「可可椪糖風味餅乾」以巧克力脆皮椪糖餅乾，撒上繽紛巧克力豆，售價42元。「可可戚風蛋糕」於戚風蛋糕上淋巧克力醬，撒上M&M’S巧克力豆，帶出脆皮口感，更添巧克力苦甜香氣，售價42元。

minimore甜點同步推出「巧克力蛋糕」，鬆軟綿密蛋糕疊上M&M‘S巧克力豆，適合搭配Let’s Café享用，售價35元。

全家APP同步推出集章趣活動，9月3日起至9月30日連續4周，凡於全家購買M&M‘S聯名新品、指定商品，即可參與集章，可兌換M&M‘S周邊，包括「巧克力豆手提箱、抱枕、變色冷飲杯」以及指定商品優惠券1張。

▼同步還有集章換周邊。（圖／記者林育綾攝）

●7-11新推「可爾必思水蜜桃霜淇淋」

7-ELEVEN 推出夢幻粉色系療癒冰品，全新升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋，添加拉拉山鮮榨水蜜桃汁、可爾必思發酵乳，消暑又清甜，即日起至9月3日搶先在「OPENPOINT APP」行動隨時取開賣「買2送2」優惠券。

▲7-11推出升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋。（圖／業者提供）

另外也首次聯名打造原味「可爾必思思樂冰」，獨家原料添加可爾必思發酵乳，帶來清爽酸甜、冰沙氣泡爽感。9月3日至9月16日期間，每逢周末五六日，思樂冰全品項全口味「第二杯7折」。

▲思樂冰也同樣與可爾必思聯名，推出「可爾必思思樂冰」。（圖／業者提供）