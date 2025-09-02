　
社會 社會焦點 保障人權

媒體報「名律師洩密幫助通緝犯」　王捷拓駁斥非事實將提告

▲▼ 。（圖／資料照）

▲2021年台中打手訓練基地械鬥案釀1死多傷。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

汐止警方在年初的緝毒案中查獲1名施姓通緝犯，進一步發現施男是涉及2021年「台中打手訓練基地械鬥案」的主嫌之一，今天（2日）有媒體報導，律師王捷拓在械鬥案中，涉嫌洩密給施男，致使施男得以逃亡；對此，王捷拓發聲明駁斥，他非施男的辯護人，而是對造管姓被告的律師，施、管等2名被告是嚴重對立方，他不可能洩密給施，報導未能忠實查證，嚴重侵害他名譽，將採取民刑事法律訴追。

報導指出，台中地檢署偵辦九州博弈案時，意外查出王捷拓涉嫌在台中大雅打手械鬥案中，將偵辦內容洩密給施男與另名洪姓律師，讓施回報給九州幕後謝姓金主，助其成功逃亡。施男因槍砲案遭通緝四處藏匿，但在今年1月，於汐止警方的緝毒案中被查獲。

針對被指洩密給施男，王捷拓發聲明表示，相關報導內容均與事實不符，顯未盡媒體應有之忠實查證義務，即率為報導，並為惡意之標題渲染，已嚴重侵害名譽。

王捷拓說，報導中施男為侵害他辯護當事人身體健康的人員之一，與他的當事人為嚴重對立方，他不可能、也從未與之聯繫，甚至他的事務所並於偵查中起即對其提出殺人未遂等告訴，有相關司法起訴及判決書等公開可查，前開報導未能忠實查證，並經其他媒體大肆轉載引用，已對他及事務所產生重大侵害，為捍衛個人及本事務所之相關權益，必將採取相關民刑事法律責任訴追。

王提到，另本件承辦的汐止分局未嚴守偵查不公開規定，涉嫌將承辦案件之偵查作為、扣案物內容、犯罪嫌疑人個資、聯繫管道及方式….等偵查核心洩漏給媒體報導，並遭引為錯誤報導內容，該機關及相關人員已涉有違反偵查不公開之相關行政及事規定，將一併告發主張。

王捷拓歷任南投、台中地檢署及台灣高等檢察署檢察官，在台高檢負責全國毒品、詐欺及掃黑業務，曾獲模範公務員、國際檢察官協會年度檢察官，2020年轉任律師，在台中成立事務所相當知名。
 

台中械鬥案王捷拓通緝犯律師

