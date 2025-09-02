　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

四川南充工地挖出珍貴「烏木」欲連夜運走　村民急攔截派人輪班把守

▲工人整地挖出疑似珍貴烏木欲運走遭村民攔截。（圖／翻攝紅星新聞）

▲工人整地挖出疑似珍貴烏木欲運走遭村民攔截。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川南充市南部縣東壩鎮大地壩村近日在整治荒地工程過程中，工作人員施工時挖出疑似「烏木」，有人欲在夜間運出，村民立即派人攔下並輪班看守。當地相關部門昨（1）日回應，已介入調查並取樣鑑定，最終結果尚待確認。

▲工人整地挖出疑似珍貴烏木欲運走遭村民攔截。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，村民楊先生表示，8月28日深夜，他聽聞有人準備將疑似烏木裝車運走，趕到現場後看到一輛外地牌照貨車和數輛小車停在村口，對方約十人，村民僅有少數幾人。

對方一度提出金錢補償，但遭到村民們拒絕。楊先生強調，「烏木是在撂荒田整治中意外挖出的，他還出示了一份7月30日簽署的整治協議。」

村民隨即報警，轄區派出所民警當晚到場處置。東壩鎮政府工作人員則回應稱，事件已上報南部縣自然資源規劃局，目前由村民看守，並已取樣送檢，以確認是否為烏木。村幹部受訪時表示，一切以官方最終調查為準，不便透露更多。

公開資料顯示，烏木又稱陰沉木或炭化木，由洪水、地震等自然災害將樹木埋入河床或低洼處，在缺氧高壓環境下經過上千萬年炭化而成，因兼具木之古雅與石之神韻，被譽為「東方神木」，歷來多用於製作工藝品、佛像及護身符等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南部發生有感地震　震度估3級以上
彭振聲認罪原因曝！　憶亡妻嘆：活下來不容易
班機取消被迫「和男乘客同房」！她險遭性侵　全裸男壓身強吻
全聯連3天延長營業時間　優惠一次看
快訊／捲入絞肉機！板橋女「頭埋肉餡」死亡
iPhone 17系列發表在即　七成用戶直呼「一定要換」
錯過2億頭獎！全台「悲情幸運兒」有2人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中俄蒙三方元首北京會談　習近平提「互信、互利、上合協作」三建議

四川南充工地挖出珍貴「烏木」欲連夜運走　村民急攔截派人輪班把守

罕見！普丁專車換上大陸車牌　兩個「8」引發網友熱議

金價累計漲幅超33%　買家嘆：2025快過完，都盼不到理想金價

解密陸「九三閱兵」觀禮大禮包　「紅黃綠」三色對應廣場座位

深圳龍崗一社區內公共空間建墳惹議　施工方解釋：是土地廟

美限制外資在陸製造晶片　港媒：陸企早有備選方案「自力更生」

普丁凌晨搭車1.5小時抵京　多國領袖搭高鐵轉戰北京出席閱兵儀式

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家終止壟斷與不平等

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍成員增至27個

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

中俄蒙三方元首北京會談　習近平提「互信、互利、上合協作」三建議

四川南充工地挖出珍貴「烏木」欲連夜運走　村民急攔截派人輪班把守

罕見！普丁專車換上大陸車牌　兩個「8」引發網友熱議

金價累計漲幅超33%　買家嘆：2025快過完，都盼不到理想金價

解密陸「九三閱兵」觀禮大禮包　「紅黃綠」三色對應廣場座位

深圳龍崗一社區內公共空間建墳惹議　施工方解釋：是土地廟

美限制外資在陸製造晶片　港媒：陸企早有備選方案「自力更生」

普丁凌晨搭車1.5小時抵京　多國領袖搭高鐵轉戰北京出席閱兵儀式

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家終止壟斷與不平等

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍成員增至27個

媒體報「名律師洩密幫助通緝犯」　王捷拓駁斥非事實將提告

快訊／14:09南部發生有感地震　震度估3級以上

木星、滿月、日蝕能量全面啟動　占星師點名2025年秋季最好運三大星座

彭振聲認罪原因曝！邵琇珮翻供成關鍵　他憶亡妻嘆：活下來不容易

未審先動工！枋山風力開發違法整地　縣府最高罰30萬

南投「名間親子生態園區」9/10起休園！5米彩虹滑梯4個月玩不到

強心臟！索托炸滿貫再補三壘安　史上首人達成罕見「雙逆轉」紀錄

台灣宅配通與雪霸處　攜手復育台灣櫻花鉤吻鮭生態棲地

「沈伯洋反映遭偷拍」現場還原　警確認他未報案：歡迎提供事證

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

大陸熱門新聞

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」影片衝31萬觀看

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家壟斷

莫迪的外交平衡術　牽手俄、發文感謝中

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

罕見！普丁專車換上大陸車牌　兩個「8」引發網友熱議

四川南充工地挖出珍貴「烏木」欲連夜運走 村民急攔截派人輪班把守

普丁凌晨搭車1.5小時抵京 多國領袖搭高鐵轉戰北京出席閱兵儀式

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」吞8顆止痛藥淚崩

中國8月100個城市中古屋房價續跌

解密陸「九三閱兵」觀禮大禮包 「紅黃綠」三色對應廣場座位

陸男衝撞輾人釀2死1傷！驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

即／土城建築工地8樓竄濃煙　2工人受困陽台

即／土城建築工地8樓竄濃煙　2工人受困陽台

新北市土城區中央路四段54巷一處工地，今天（1日）下午4時許發生火警，警消人員到場，現場為正在興建大樓的工地，目前10層樓建物，8樓處冒出大量濃煙，清點現場工作人員，初步有2名工人受困陽台，其他都已全部逃出，警消正上樓協助工人脫困，詳細起火原因，仍待後續進一步釐清。

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

工地主任酒駕撞飛3機車　高職班對1死1傷

工地主任酒駕撞飛3機車　高職班對1死1傷

捷運環狀線工地吊車翻覆砸毀2車！驚悚瞬間曝

捷運環狀線工地吊車翻覆砸毀2車！驚悚瞬間曝

即／中和新建工地3樓起火　狂冒火熖濃煙

即／中和新建工地3樓起火　狂冒火熖濃煙

關鍵字：

南充烏木村民工地

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面