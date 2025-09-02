四川南充工地挖出珍貴「烏木」欲連夜運走　村民急攔截派人輪班把守

▲工人整地挖出疑似珍貴烏木欲運走遭村民攔截。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川南充市南部縣東壩鎮大地壩村近日在整治荒地工程過程中，工作人員施工時挖出疑似「烏木」，有人欲在夜間運出，村民立即派人攔下並輪班看守。當地相關部門昨（1）日回應，已介入調查並取樣鑑定，最終結果尚待確認。

《紅星新聞》報導，村民楊先生表示，8月28日深夜，他聽聞有人準備將疑似烏木裝車運走，趕到現場後看到一輛外地牌照貨車和數輛小車停在村口，對方約十人，村民僅有少數幾人。

對方一度提出金錢補償，但遭到村民們拒絕。楊先生強調，「烏木是在撂荒田整治中意外挖出的，他還出示了一份7月30日簽署的整治協議。」

村民隨即報警，轄區派出所民警當晚到場處置。東壩鎮政府工作人員則回應稱，事件已上報南部縣自然資源規劃局，目前由村民看守，並已取樣送檢，以確認是否為烏木。村幹部受訪時表示，一切以官方最終調查為準，不便透露更多。

公開資料顯示，烏木又稱陰沉木或炭化木，由洪水、地震等自然災害將樹木埋入河床或低洼處，在缺氧高壓環境下經過上千萬年炭化而成，因兼具木之古雅與石之神韻，被譽為「東方神木」，歷來多用於製作工藝品、佛像及護身符等。