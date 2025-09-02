　
社會 社會焦點 保障人權

紅豆食府便當有蟑螂！消費者求償500萬　法官判賠90元理由曝

▲▼ 營養師教便當健康吃5秘訣 。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

▲少年吃紅豆食府便當驚見蟑螂，家屬怒告求償逾500萬，士院判退餐盒錢。（示意圖／攝unsplash,pexels,IG）

記者黃宥寧／台北報導

知名餐廳「紅豆食府」以道地上海料理聞名，在北部擁有多家分店，是許多民眾聚餐的熱門選擇。然而，一名消費者卻指出，帶家人到北榮美食街購買便當時，兒子竟在飯盒中驚見蟑螂，當晚還因腸胃不適送醫急診，氣得提告求償逾500萬元。士林地院審理後認，餐盒雖確有瑕疵，但病症與餐盒間欠缺因果關係，僅判退還便當價金90元及利息。

去年7月間，陳姓爸爸在紅豆食府石牌店購買90元餐盒，其未成年兒子（年約14歲）吃到一半竟發現飯裡有蟑螂，當場反胃，當晚還因腹脹、腸胃炎掛急診，花費醫療費904元。父母氣憤難平，氣到提告主張業者未盡食安管理責任，提告求償逾500萬元，包括醫療費、父母與少年的精神慰撫金各167萬元，以及依消保法請求5倍懲罰性賠償金450元。

業者承認餐盒出現蟑螂屬「物之瑕疵」，但強調少年當天也有食用其他餐點，且同樣食用該餐盒的哥哥卻毫髮無傷，醫院檢驗也僅有血液檢查，沒有糞便細菌或食品採樣培養，因果關係難以證明。業者認為高額慰撫金與懲罰性賠償均無理由。

法官認為，餐盒確有瑕疵，父親得依民法解除買賣並請求返還價金90元，並自今年2月12日起按年息5%計算利息；但少年不適症狀是否來自餐盒，證據不足，醫療費904元與高額慰撫金均無法獲准，懲罰性賠償同樣駁回。由於原告僅在90元範圍內勝訴，金額不及訴訟標的萬分之一，訴訟費用全由原告自行負擔。

更多新聞
