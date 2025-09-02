美財長有信心「川普關稅繼續實施」！　備妥1秘密武器

▲ 貝森特與川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普全球對等關稅政策被裁定違法，將向最高法院提出上訴。財政部長貝森特1日樂觀表示，他相信最高法院將支持關稅政策，也透露就算敗訴，政府已備妥替代方案。

聯邦巡迴上訴法院8月29日以7比4的表決結果，認定川普對等關稅及對中國、加拿大、墨西哥的「芬太尼關稅」均屬違法，但允許實施至10月14日，給予政府向最高法院提起上訴的機會。

貝森特接受《路透》訪問時對此表示，他正為檢察總長準備法律簡報，將在2日或3日提交最高法院，「我相信最高法院會支持總統使用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的權力」，「如果芬太尼危機都不算國家緊急狀態，那什麼才算？」

川普政府援引1977年的IEEPA作為關稅措施法源依據，該法賦予總統在國家緊急狀態下處理「異常且特殊」威脅的權力。貝森特指出，芬太尼流入每年奪走7萬美國人性命，足以構成使用緊急權力的正當理由。

面對可能的法律挫敗，貝森特透露政府已準備替代方案，可援引1930年《斯姆特-霍利關稅法》（Smoot-Hawley Tariff Act）第338條，該條款允許總統對歧視美國商業的國家課徵最高50%關稅5個月，不過不如IEEPA高效且有力。

貝森特將長期累積的貿易赤字比作2008年金融危機前的房貸問題，認為美國與各國貿易逆差持續擴大，「正接近一個臨界點，避免災難爆發是緊急要務。」

貝森特淡化外界對於川普關稅可能推動俄羅斯、中國、印度等國更緊密合作的憂慮，認為中國在上海主辦的20國非西方領導人峰會只是「表演性質」，並批評印度和中國都「為俄羅斯戰爭機器加油」。

貝森特透露，美國正說服歐洲國家加入對印度購買俄羅斯石油的制裁行動，考慮課徵25%的額外關稅。他也提到，中國將難以在美國、歐洲和其他英語系國家以外找到足夠的市場，「其他國家的人均收入不夠高」。