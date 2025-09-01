　
撕掉老派標籤！「爺奶萬萬說」銀髮脫口秀　幽默翻轉高齡想像

▲笑聲直攻港都！《爺奶萬萬說》高雄壓軸登場。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲銀髮脫口秀「爺奶萬萬說」高雄壓軸登場。（圖／弘道老人福利基金會提供；下同）。

記者胡至欣／綜合報導

銀髮素人脫口秀再出發！弘道老人福利基金會持續推動「爺奶萬萬說（ㄕㄨㄟˋ）」，以站立喜劇展現不老精神，用笑聲拆除世代隔閡，翻轉社會對高齡者的既定印象。歷經北、中場次熱烈迴響後，8位平均70歲的長輩於8月30、31日首次南下高雄，在台鋁小劇場演出，為2025年巡演畫下精彩句點。

弘道老人福利基金會社服處處長施淑莉表示，臺灣逐步邁向超高齡社會，但年齡歧視仍普遍存在。「爺奶萬萬說」透過脫口秀，讓長輩分享愛情、親子、人生觀及社會議題的觀察與思考，展現不一樣的銀髮力量。今年也特別邀請前二屆學員回鍋參與，從分享生命故事，進一步挑戰結合生活經驗與高齡議題的喜劇創作，幽默拆解老化迷思。

長期擔任培訓導師的喜劇演員壯壯指出，今年企劃加入進階喜劇創作課程，引導長輩從故事分享，進一步挑戰結合社會觀點的段子創作。巡演連續三週橫跨北中南三地，對平均年齡超過70歲的團員而言，是體力與節奏的雙重挑戰，但他肯定長輩們積極投入與精彩表現。

▲笑聲直攻港都！《爺奶萬萬說》高雄壓軸登場。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲長輩以脫口秀登上舞台，用笑聲撕掉「老派」標籤。

演出中，長輩們用笑聲撕掉「老派」、「嚴肅」、「無趣」的標籤，分享生活趣事：有長輩自嘲忘記提款卡密碼、有人談博愛座的壓力、有人創意料理薰衣草豆花，讓家人瞬間懷疑是在喝泡澡水，還有親子互動笑料或自爆過往情感趣事，都讓觀眾哭笑不得又暖心。

最高齡學員王淑華與鄭錦淵，分別以「揹GIRL」與「羅東仔」為人熟知，今年已高齡80歲。王淑華表示，舞台讓她重溫兒時對表演的熱情；鄭錦淵則分享，脫口秀讓他從內向、猶豫的個性變得更有行動力，也讓生活增添幽默感與自信。

「爺奶萬萬說」不只是娛樂，還能促進跨世代理解，讓社會看見長輩豐富的生命經驗與幽默智慧。透過笑聲，老化不再是限制，而是一種可以共享的魅力。

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

暖新聞公益愛心雲爺奶萬萬說喜劇銀髮脫口秀長輩幽默高齡社會弘道老人福利基金會

