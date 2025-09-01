撕掉老派標籤！「爺奶萬萬說」銀髮脫口秀　幽默翻轉高齡想像

▲銀髮脫口秀「爺奶萬萬說」高雄壓軸登場。（圖／弘道老人福利基金會提供；下同）。

記者胡至欣／綜合報導

銀髮素人脫口秀再出發！弘道老人福利基金會持續推動「爺奶萬萬說（ㄕㄨㄟˋ）」，以站立喜劇展現不老精神，用笑聲拆除世代隔閡，翻轉社會對高齡者的既定印象。歷經北、中場次熱烈迴響後，8位平均70歲的長輩於8月30、31日首次南下高雄，在台鋁小劇場演出，為2025年巡演畫下精彩句點。

弘道老人福利基金會社服處處長施淑莉表示，臺灣逐步邁向超高齡社會，但年齡歧視仍普遍存在。「爺奶萬萬說」透過脫口秀，讓長輩分享愛情、親子、人生觀及社會議題的觀察與思考，展現不一樣的銀髮力量。今年也特別邀請前二屆學員回鍋參與，從分享生命故事，進一步挑戰結合生活經驗與高齡議題的喜劇創作，幽默拆解老化迷思。

長期擔任培訓導師的喜劇演員壯壯指出，今年企劃加入進階喜劇創作課程，引導長輩從故事分享，進一步挑戰結合社會觀點的段子創作。巡演連續三週橫跨北中南三地，對平均年齡超過70歲的團員而言，是體力與節奏的雙重挑戰，但他肯定長輩們積極投入與精彩表現。

▲長輩以脫口秀登上舞台，用笑聲撕掉「老派」標籤。

演出中，長輩們用笑聲撕掉「老派」、「嚴肅」、「無趣」的標籤，分享生活趣事：有長輩自嘲忘記提款卡密碼、有人談博愛座的壓力、有人創意料理薰衣草豆花，讓家人瞬間懷疑是在喝泡澡水，還有親子互動笑料或自爆過往情感趣事，都讓觀眾哭笑不得又暖心。

最高齡學員王淑華與鄭錦淵，分別以「揹GIRL」與「羅東仔」為人熟知，今年已高齡80歲。王淑華表示，舞台讓她重溫兒時對表演的熱情；鄭錦淵則分享，脫口秀讓他從內向、猶豫的個性變得更有行動力，也讓生活增添幽默感與自信。

「爺奶萬萬說」不只是娛樂，還能促進跨世代理解，讓社會看見長輩豐富的生命經驗與幽默智慧。透過笑聲，老化不再是限制，而是一種可以共享的魅力。