公益 公益 互助 溫馨

國泰世華新加坡分行第二屆「CU Smile」公益日回饋在地社群　偕台商化身愛心志工助弱勢長者修繕家園

▲▼國泰世華,CU Smile,弱勢,長者,CSR,公益,台商。（圖／業者提供）

▲國泰世華新加坡分行舉辦第二屆「CU Smile」CSR公益日活動，集結近百位員工與台資企業代表化身愛心志工，共同為弱勢長者修繕家園，以行動實踐永續共好承諾。

圖、文／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行響應永續發展趨勢，積極實踐企業社會責任(Corporate Social Responsibility，CSR)，將「以人為本」的永續發展理念推廣至海外據點。國泰世華新加坡分行日前舉辦第二屆「CU Smile」 CSR公益日活動，號召近百位新加坡分行同仁及台資企業代表化身愛心志工，前往新加坡義順環路（Yishun Ring Road）的長者宅邸進行清潔與油漆粉刷等修繕作業，協助弱勢長者改善居住環境。此次活動更首次與長期關注弱勢族群的新加坡非營利組織「TOUCH Elderly Group」合作，展現跨國企業串聯在地資源的公益模式。

國泰世華新加坡分行行長黃偉坤表示：「很高興看到來自台灣的合作夥伴齊聚一堂，共同為新加坡社會貢獻心力。」為回饋在地社群，「CU Smile」公益日活動以「改善家園，提升生活品質」為主軸，國泰世華新加坡分行同仁、台商企業代表們，共同挽袖為長者重新粉刷牆面、清潔窗戶與地板，營造煥然一新的居住空間；同時，國泰世華也捐贈風扇等家居用品，盼為長者生活品質帶來實質改善。

本次參與的台灣機構代表包括新加坡台北工商協會、長榮海運(亞洲)有限公司、希爾曼礦產貿易私人有限公司、大聯大控股股份有限公司新加坡子公司等多家企業，彰顯企業攜手回饋社會、共創關懷的精神。新加坡台北工商協會會長呂玉靜表示：「我們很榮幸受邀參與此次國泰世華銀行新加坡分行舉辦的公益活動，這不僅強化了新加坡台灣企業間的連結，更是盡一份社會責任。」國泰世華積極響應國泰金控永續發展主軸之一的「培力」，運用核心職能推動永續行動，期能打造包容與平等的社會。

今年暑假，頂新和德文教基金會在彰化永靖成美文化園首度舉辦為期六天、免費的「兒童人文夏令營 x 小小導覽員」，讓孩子在古厝與園區裡實作學習，從導覽中培養表達與自信、在文化脈絡裡建立品格與認同；同時也安排親職講座，協助家長用正確觀念陪伴孩子成長，形成「孩子學會說、家長學會帶」的雙向支持。

關鍵字：

國泰世華CU Smile弱勢長者CSR公益台商

