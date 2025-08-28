阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

▲陳姓消防工程公司負責人，今天上午開賓士車輾斃江姓婦人，警方依殺人罪嫌將他移送法辦。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名88歲江姓婦人今（28）日上午推裝著回收物的推車，在環中路三段遭陳姓男子駕駛賓士車撞倒再輾過，不幸傷重不治。據了解，江婦家境小康，兒孫都已長大成人，撿回收只是興趣而非工作，是做「身體健康」，已維持多年習慣；而陳男是消防工程公司負責人，他辯稱「肇事後要停路邊查看，沒注意到阿婆正好在路邊，不慎壓到」，感到非常自責。全案警詢後依殺人罪嫌將陳送辦。

警方調查，陳男（39歲）今上午7時許，駕駛賓士車沿台中市南屯區環中路三段慢車道往五權西路方向行駛，撞上同車道的江婦，賓士車停頓後，沒下車查看，再往前慢速行駛輾過倒地的江婦，事故造成江婦當場沒有呼吸心跳，緊急送醫治療一度恢復生命跡象，但下午不幸宣告不治。

案發後陳男留在現場，辯稱車禍後他要停路邊查看，「沒想到阿婆正好在路邊，就輾到了。」警方對陳實施酒測，發現他並未酒駕，之後將對陳採尿檢驗，判定是否有毒品反應。

▲陳男開賓士車輾斃江姓婦人。（圖／記者白珈陽翻攝）



由於江婦不幸身亡，全案朝殺人罪嫌方向偵辦，警方下午通知江婦家屬以及陳男製作筆錄。據悉，江婦家境不錯，撿回收只是她的興趣，當作走路維持健康狀況，從週一做到週六，禮拜天則休息；今天上午，江婦維持習慣，推著回收車緩緩走在慢車道上，要走去環中路附近的回收廠將紙箱賣掉，未料途中發生憾事。

▲今天上午江婦維持習慣，推著回收車緩緩走在慢車道上，要走去環中路附近的回收廠將紙箱賣掉，未料途中發生憾事。（圖／記者白珈陽翻攝）

肇事的陳男則是消防工程公司負責人，販售消防設備批發、建材五金等，案件發生後感到相當自責，製作筆錄時由家人陪同，家人見到媒體等候，沒有明顯抗拒，僅低調地說「別把他拍的太清楚」。本案詳細肇事原因，由交通大隊分析鑑定。