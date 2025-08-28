　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳姓消防工程公司負責人，今天上午開賓士車輾斃江姓婦人，警方依殺人罪嫌將他移送法辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名88歲江姓婦人今（28）日上午推裝著回收物的推車，在環中路三段遭陳姓男子駕駛賓士車撞倒再輾過，不幸傷重不治。據了解，江婦家境小康，兒孫都已長大成人，撿回收只是興趣而非工作，是做「身體健康」，已維持多年習慣；而陳男是消防工程公司負責人，他辯稱「肇事後要停路邊查看，沒注意到阿婆正好在路邊，不慎壓到」，感到非常自責。全案警詢後依殺人罪嫌將陳送辦。

警方調查，陳男（39歲）今上午7時許，駕駛賓士車沿台中市南屯區環中路三段慢車道往五權西路方向行駛，撞上同車道的江婦，賓士車停頓後，沒下車查看，再往前慢速行駛輾過倒地的江婦，事故造成江婦當場沒有呼吸心跳，緊急送醫治療一度恢復生命跡象，但下午不幸宣告不治。

案發後陳男留在現場，辯稱車禍後他要停路邊查看，「沒想到阿婆正好在路邊，就輾到了。」警方對陳實施酒測，發現他並未酒駕，之後將對陳採尿檢驗，判定是否有毒品反應。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳男開賓士車輾斃江姓婦人。（圖／記者白珈陽翻攝）

由於江婦不幸身亡，全案朝殺人罪嫌方向偵辦，警方下午通知江婦家屬以及陳男製作筆錄。據悉，江婦家境不錯，撿回收只是她的興趣，當作走路維持健康狀況，從週一做到週六，禮拜天則休息；今天上午，江婦維持習慣，推著回收車緩緩走在慢車道上，要走去環中路附近的回收廠將紙箱賣掉，未料途中發生憾事。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲今天上午江婦維持習慣，推著回收車緩緩走在慢車道上，要走去環中路附近的回收廠將紙箱賣掉，未料途中發生憾事。（圖／記者白珈陽翻攝）

肇事的陳男則是消防工程公司負責人，販售消防設備批發、建材五金等，案件發生後感到相當自責，製作筆錄時由家人陪同，家人見到媒體等候，沒有明顯抗拒，僅低調地說「別把他拍的太清楚」。本案詳細肇事原因，由交通大隊分析鑑定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊全球最大電梯廠　年出貨10萬台「抵全台10年總量」
曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘
老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網
快訊／陳歐珀續押禁見！
快訊／媽媽餵道歉了！
浴室常見1物超髒！醫警告「細菌黴菌全抹身上」　恐引致命感染
超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業高官全脫身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘敗原因曝

快訊／陳歐珀涉貪羈押近4個月檢求處重刑　北院裁定續押禁見

阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業部畜產會高官全脫身

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

快訊／板橋華江橋火燒車！引擎瞬間冒火畫面曝　4人驚險逃生

獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗

情侶+1女爆爭吵後民宅起火！勇消10分鐘撲滅　3人嗆傷插管治療

快訊／新北男下陸橋恍神！自撞分隔島翻車畫面曝　狼狽爬出車外

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘敗原因曝

快訊／陳歐珀涉貪羈押近4個月檢求處重刑　北院裁定續押禁見

阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業部畜產會高官全脫身

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

快訊／板橋華江橋火燒車！引擎瞬間冒火畫面曝　4人驚險逃生

獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗

情侶+1女爆爭吵後民宅起火！勇消10分鐘撲滅　3人嗆傷插管治療

快訊／新北男下陸橋恍神！自撞分隔島翻車畫面曝　狼狽爬出車外

帶著愛寵回家！新北動保認養會送嫁妝　助毛寶貝告別流浪

天婦羅天花板「元一天婦羅」落腳台北就摘星　價格、預約方式一次看

喊告「對弈輸了沒捐清大」曹興誠敗訴　翁曉玲：法院還我公道

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

退潮後隱藏版美味！東北角「鐵甲石鱉」　Q彈鮮甜夏日必嚐

不要輕忽小痛！疼痛科權威孫維仁推「無痛老化」　倡太極拳養生

李銘順、李銘忠星、馬各住各的　來台灣反而睡在一起原因曝

泰勒絲連宣布訂婚都能創下紀錄　歌曲搜尋次數爆增400％

三鶯線進度破9成年底完工倒數！最美陶瓷老街站公共藝術進駐　出站走3分鐘玩遍鶯歌老街

王心凌美國開唱重返19年前舊地！　宣布「明年初返場台北」

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

社會熱門新聞

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

／新北男未走斑馬線　遭大貨車撞輾臟器外露亡

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」　檢求重判24年2月

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

忘拉手煞車奪命　「大車倒退嚕」司機被夾扁慘死

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

早產兒轉院通行無阻抵林口　網友暖心「報路況」

更多熱門

相關新聞

女騎士遭貨車輾過　頭爆血慘死

女騎士遭貨車輾過　頭爆血慘死

高雄市大社區今（28)日發生一起死亡車禍！一部貨車行駛於八方民黃昏市場旁，行經路口右轉時，與一名71歲邱姓女騎士發生碰撞，邱女倒地後，不慎遭到貨車後輪輾過身體與頭部，當場爆血慘死。警方初步調查，當時邱女騎乘機於貨車右後方，疑似視線死角，導致駕駛未能即時反應，不過詳細肇事原因仍有待釐清。

獨／軍卡撞車瞬間曝　出包中士看「破大洞」三條線

獨／軍卡撞車瞬間曝　出包中士看「破大洞」三條線

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

即／88歲阿婆遭賓士撞倒　男駕駛竟再把她輾死

即／88歲阿婆遭賓士撞倒　男駕駛竟再把她輾死

20歲高雄女夜遊　騎車撞進彩券行昏迷

20歲高雄女夜遊　騎車撞進彩券行昏迷

關鍵字：

車禍台中市88歲慘劇推車

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面