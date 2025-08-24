　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕無意接任國民黨魁！羅智強發聲力挺：百分百支持她

▲▼羅智強 時事聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅智強發聲力挺盧秀燕。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨立委羅智強近日在臉書發文，公開表態支持台中市長盧秀燕與黨主席朱立倫。他指出，盧秀燕選擇留守台中，面對美國關稅對機械、自行車等產業的衝擊，展現體貼與責任感，這也是外界期待她角逐2028總統大選的重要原因。羅智強強調，他百分之百支持盧秀燕，並呼籲黨內團結一致。

羅智強表示，盧秀燕說明不參選國民黨主席的原因，是決定坐鎮台中、陪台中挺過關稅風暴，「守住台中，就是守住台灣的經濟。」這些面向展現了盧秀燕的體貼、責任感，也是大家期待盧2028成為總統的原因，「相信她若當上總統，一定能帶領台灣走向更好的方向。」

對於盧秀燕的決定，羅智強表態「我百分之百支持」，也希望國民黨的支持者，能夠全力當盧秀燕的最強後盾。羅智強同時感謝朱立倫，表示在「大惡罷」過程中，國民黨最終以32比0的結果守住防線，中央團隊雖非每個決策都完美，但努力與付出有目共睹，「對我這位大惡罷的受害者來說，我真心想對朱主席說一句：辛苦了！謝謝你！」

不過，羅智強提醒黨內切勿因勝利而鬆懈。他表示自己長期與民進黨交鋒，深知對手手段凌厲，據悉民進黨已快速整隊，國民黨沒有內耗的空間。他憂心若出現分裂，將讓對手見縫插針，各個擊破。

羅智強直言，這次能夠擊退「大惡罷」，是靠黨內上下拚死拚活的團結奮戰。他呼籲黨內珍惜人民投下的每張「不同意罷免」選票，避免陷入內鬥，才能在2026與2028年選戰中再度戰勝民進黨。

最後，羅智強提到，無論是盧秀燕、朱立倫，或所有在罷免戰中奮力付出的同志，都值得掌聲。他表示，大家合力守住了台灣民主的防線，不讓「清算式大惡罷」得逞。文末，他也分享探望父親的日常，陪父親聽黃梅調，氛圍平靜而溫馨。

08/23 全台詐欺最新數據

關鍵字：

羅智強盧秀燕國民黨台中市總統大選

