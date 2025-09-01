跟對的人出遊！妹子驚曝「手機1神奇現象」　破5萬人點頭：真的欸

▲一票人認證，跟對的人出遊玩，真的沒時間看手機。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「你們懂嗎？」一名網友在Threads分享爆笑觀察，只要和「對頻」的朋友出遊，回到家後會發現一件超神奇的事，就是她的手機電量竟然還是滿的。文章引來破5萬人笑虧，「根本不太會滑手機，還有忘了拍照」；不過也有人直呼，跟對頻的人出去一樣會沒電，「因為不是在錄好笑的東西就是在拍照」。

一名網友在Threads分享趣事，笑稱只要和「對頻」的朋友一起出遊，回到家後一定會發現一件神奇的事，就是手機電量依舊滿滿，因為彼此默契十足、聊天互動超自然，根本不需要靠滑手機打發時間，旅程就能過得充實又開心。

該文引來破5萬人按讚認證，「我電量都花在導航」、「帶小孩出去玩也會常這樣喔」、「對頻的人會幫我帶行動充電器」、「根本不太會滑手機，還有忘了拍照」、「真的欸」、「完全懂欸」、「或是上班很忙的時候，有一次加班到半夜回家手機還有98%」、「當老師常常都這樣」、「對～出門根本不會用手機」。

不過也有人笑回，「跟對的人出去，手機還是會沒電，因為不是在錄好笑的東西就是在拍照」、「不一定欸，有可能會瘋狂拍照、拍影片」、「會沒電，因為都在拍照呀」。