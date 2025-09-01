記者節回憶殺！盧秀燕「壓箱寶嫩照」曝光　同框林青霞掀暴動

▲盧秀燕臉書分享多張昔日工作舊照，包括採訪電影巨星林青霞。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者游瓊華／台中報導

今天是九一記者節，曾是新聞主播的台中市長盧秀燕，特別在個人粉專分享了多張珍貴舊照，回顧自己的記者生涯。她不僅曬出與同為知名主播的妹妹盧秀芳清秀嫩照，展現姊妹情深，也分享了許多她年輕時擔任記者，採訪政壇人物與各界名人的工作照，當中還包括電影女神林青霞，讓網友驚呼不已。

▲盧秀燕出賣妹妹，曬出兩人年輕時期嫩照，展現姊妹情深。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



盧秀燕分享與妹妹盧秀芳在「吾愛吾家」刊物的封面照，還有包括採訪當時台北市長吳伯雄、採訪時任行政院長的俞國華等，但在眾多照片中，最讓網友眼睛為之一亮的，莫過於一張與「電影女神」林青霞的同框照。照片中，年輕的盧秀燕與其他媒體人和林青霞合照，而林青霞則帶著微笑，兩人出眾的氣質與樣貌，瞬間勾起眾多粉絲的懷舊情懷。

▲盧秀燕採訪時任台北市長吳伯雄，這張照片也引起話題。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



此外，盧秀燕與時任台北市長吳伯雄的合照也引發關注，因吳伯雄過去在擔任黨主席期間，不僅成功輔選前總統馬英九贏得大位，更協助馬英九順利兼任黨魁，其政治影響力可見一斑；盧秀燕選在此刻貼出這張合照，正值國民黨主席選舉議題沸騰之際，此舉不免引發外界諸多聯想，也為緊繃的黨魁選情再添話題。