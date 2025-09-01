世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」負傷吞8顆止痛藥　她淚崩：明年再來

記者廖翊慈／綜合報導

中國羽球一姐「陳雨菲」8月31日晚間（北京時間）在世錦賽女單決賽中，以0比2不敵兩屆賽會冠軍山口茜，第二次獲得世錦賽銀牌。陳雨菲賽後哽咽表示，在決賽前，腳踝不慎受傷，「從昨天到剛才上場前，我已經吃了8顆止疼藥，但還是會有一些影響。」該段發言令球迷們相當心疼。

▲陳雨菲腳踝負傷仍挺進決賽。（圖／新華社）

據《北京日報》報導，一年前，在同一塊場地舉行的奧運，陳雨菲不敵隊友何冰嬌，止步8強。奧運後，她一度遠離羽球，並赴海外留學「充電」。今年2月，陳雨菲回歸國家隊，很快恢復狀態，半年內拿下五站冠軍。就連中國羽球協會主席張軍都說，陳雨菲重返賽場後，比賽心態、對球的理解都更加成熟了。

▲陳雨菲頒獎前落淚。（圖／翻攝自微博）

陳雨菲再戰世錦賽，不幸的是，在半決賽中，她不慎扭傷了腳踝，儘管憑藉毅力在半決賽中，突破了世界第一安洗瑩，但來到決賽，陳雨菲傷勢的影響仍嚴重。面對有「小馬達」之稱的山口茜，陳雨菲無法自如跑動和跳躍。

陳雨菲感嘆，「雖然腳痛得不是很嚴重，但她的速度很快，每次都要跟上的話，幾回合之後，就會變得非常困難，我已經很努力地在克服了，但還是無法發揮出最好的狀態，打到這個份上了，我也不是完全動不了，我還能跑，所以還是想要爭取一下。」

▲陳雨菲腳踝負傷吞8顆止痛藥上場。（圖／新華社）

她說道，「上了場，就不要再去想腳傷，就是去拼，過程中也確實在堅持，但有很多球沒辦法馬上接住或打出自己的攻擊，對手確實很好，也確實在堅持的後面，體力也有些下降了。」

她最後表示，「這是一場值得肯定自己的比賽，贏球是非常好的結果，但我覺得這次做得好的是過程，自己在本次比賽中，突破了非常多的困難，發揮得很好，這一年發生了很多事情，雖然去年在這裡有不好的回憶，今年也有點可惜，但我覺得自己已經突破了去年的自己。」

▲陳雨菲拿下銀牌。（圖／新華社，上同）

陳雨菲賽後在微博發文寫下，「重回巴黎，我的目標是在這裡再站起來。很不幸，距離金牌最近的時候意外發生了。很幸運，不是膝蓋，未來我還能繼續打球。我不希望我被記得的是可憐、可惜、遺憾。我希望我被記得的是絕不放棄、永不認輸。我覺得我站起來了，具備拿到冠軍的實力。我會繼續往上走，世錦賽年年有大不了就明年。」

▲陳雨菲賽後發文。（圖／翻攝自微博）

球迷紛紛湧入留言區鼓勵陳雨菲，「你是個了不起的運動員」、「只要還站在場上，就永遠有下一次贏的機會」、「永遠都會記得今年的巴黎有永不言棄的陳雨菲存在」、「你做得已經很好了，永遠是最堅強、最有韌性的女戰士」、「金牌會閃光，但帶著傷堅持追夢的人，本身就在發光」。