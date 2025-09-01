2台人「沖繩潛水」喪命！　魂斷30公尺深海洞窟

記者吳美依／綜合報導

日本沖繩縣名護海上保安署今（1）日證實，2名台灣男子在恩納村萬座海灘近海潛水，卻於水深30公尺的海底洞窟失蹤，雖然最終尋獲，卻不幸喪命。

NHK、RBC等日媒報導，來自台灣的張姓男子與3名親友赴沖繩度假，8月31日展開潛水行程。潛水船從恩納村的瀨良垣漁港出發，當地時間下午1時45分左右，抵達萬座海灘北方約800公尺處，連同教練一共5人開始潛水，而這已是當日第3趟潛水活動。

另外3人在附近潛水店教練協助下順利浮出水面，28歲張姓男子、居住沖繩的24歲台籍潛水教練，卻在水深30公尺的海底洞窟失蹤。當地時間下午3時許，潛水船船長向第11管區海上保安本部通報。

直到當地時間下午5時30分，搜救團隊終於在洞窟內發現失蹤的2名台灣男子，但此時距離他們下水已超過3小時，獲救時已失去意識，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

目前，海上保安署正深入調查這起事故的確切原因。