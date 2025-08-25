想領《鬼滅之刃》海報！他火速轉運費...結果10萬塊飛了

▲原PO想要領取免費海報。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「被拐騙10多萬元很不捨，但是更難過的是，沒索取到鬼滅電影海報！」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人是動漫迷，一得知可以免費領取鬼滅電影角色的海報後，便馬上聯繫，也火速轉運費過去，不料，卻因此掉入詐騙陷阱。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「鬼滅海報免費贈？ 墜入詐騙無限城」為標題分享案例，當事人是動漫迷，尤其近期更是深陷在《鬼滅之刃》的強大魅力中。他在觀看《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》後，一直很想帶海報回家珍藏，與此同時，他就在社群媒體上看見一則廣告貼文，寫著「免費贈送鬼滅電影角色海報」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我的天啊！當真？」當事人馬上傳訊息聯繫，對方也表明海報的確免費的，但是運費需要自行負擔。當事人那時心想，「笑死我了，這點小事根本不是問題」，於是馬上將錢轉過去，只是對方卻說自己沒收到款項，並反問他是否有完成實名認證？「隨即傳給我一個線上客服的LINE聯絡資訊，要我跟客服詢問如何完成認證流程」。

當事人真的照做，聯繫了客服，「客服表示實名認證手續需要匯款新台幣3萬元做為帳戶金流認證，待認證完成就會將認證金額退還，並且將海報寄送給我。我按指示匯款到指定帳戶，客服卻回覆未看到款項，要求我再嘗試一次」。

當事人透露，他一共匯款了4次，但對方都堅稱沒有收到款項，隨著他的存款金額越來越少，他才突然意識到，「這不就是詐騙嗎？」只是當他開口質問，對方卻失聯、不再回應，「沒錯，被拐騙10多萬元很不捨，但是更難過的是，沒索取到鬼滅電影海報」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、聽見「帳戶金流認證」「實名認證」，就是詐騙。



2、官方客服，請洽官網公布的聯繫方式，不要點擊陌生人提供的客服連結。



3、不要匯款到陌生人給的帳號。



4、面對不明的轉帳指示，務必「多冷靜、多查、多問」。



5、免費贈品，需查明贈送者的身分，才有保障。