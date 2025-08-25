《鬼滅》暗藏日本古代人柱文化　「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

引言：《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》票房已突破5億新台幣，其中「蟲柱」胡蝶忍在劇情中的表現也受到大量討論。圓神出版《鬼滅的暗號》一書中，曾經針對胡蝶忍以及鬼殺隊幹部「柱」的行為，探討日本古代「人柱」的活祭品文化。（警告：本文涉及劇情，包括「無限城篇第一章」後，動畫未播出的劇情發展。）



▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章》胡蝶忍的表現受到大量討論。（圖／Facebook／Muse木棉花）

文／瀧音能之（監修）、蔡亦竹（審訂）

譯者／黃詩婷

摘自／圓神出版《鬼滅的暗號》

●胡蝶忍與「人柱」：無限城篇中描繪的三人自我犧牲

[廣告]請繼續往下閱讀...

《鬼滅之刃》當中有許多自我犧牲的情節。無限列車篇當中，煉獄杏壽郎抱持著母親的教誨：「救助弱者是生來強悍之人的責任義務」而犧牲自己、搭救竈門炭治郎等人（第64話）。

杏壽郎雖然抱持著必死的決心，但一開始並沒有打算死去。然而蟲柱．胡蝶忍卻是從一開始就將自己的死亡編織在戰術當中，這點令人印象深刻。

為了打倒殺死姊姊加奈惠的上弦之貳．童磨，她花費一年多的時間，讓自己的體內含有能夠置鬼於死地的紫藤毒，劑量高達一般鬼致死量的700倍。而且她刻意讓自己被執著於啃食女性的童磨吞下肚（第162話）。童磨由於這猛烈的毒性而變得非常虛弱，結果被繼承了忍意志的栗花落加奈央打敗。

除了胡蝶忍以外，還有帶著家人一起自爆的產屋敷耀哉、為了使無慘受到傷害而讓自己被吸收的珠世（皆為第138話）等人。

▼胡蝶忍從一開始就將自己的死亡編織在戰術當中。（圖／Facebook／Muse木棉花）

●以自己性命拯救大和武尊的弟橘媛

在神話當中也有許多自我犧牲的情節。《古事記》當中提到，巡迴征討日本全國的大和武尊從神奈川縣要渡海到千葉縣的時候，由於惹怒了海神，因此海相狂暴、船隻幾乎顛覆。他的妻子弟橘媛表示：「我代替丈夫入海。」便投身海中，波濤就此平靜下來，船隻也平安過了海。

據說之後完成東征的大和武尊由於思念亡妻，不斷在口中喃喃唸著「吾妻哪」，因此後來便將東國稱為「吾妻」。關東也有祭祀這位弟橘媛的吾妻（我妻）神社。這個故事在上皇后美智子陛下的著作《搭橋》中也曾提到，上皇后表示：「除了感動以外，也非常受到震撼。」

生物原先都是優先保護自己，最重要的是要讓自己活下去，而這種超越本能而去拯救他人，終極的利他行為總是能夠打動人心。歐美人也認為，這種自我犧牲的精神是日本人的特徵。

●古代日本的活祭品「人柱」

雖然在建築工程當中過世的人也會被稱為人柱，但在古代，所謂的人柱是指活祭品。在《古事記》及《日本書紀》當中記載了一個故事，在出雲地方有一個八頭八尾的怪物八岐大蛇，當地的人非常怕牠，因此每年都會獻上活祭品。

櫛名田比賣（比賣為古老的漢字標示，後來習慣以「姬」取代，是年輕女性的意思）的七個姊姊都已經成為祭品，該輪到她的那一年，正巧須佐之男來到地上世界，擊退了八岐大蛇，而櫛名田比賣則成為須佐之男的妻子。這樣大家應該可以理解，日本的文化自古以來就有向強大力量獻上活祭品的習慣。

在《日本書紀》當中也有據說是日本最古老堤防—大阪府茨田堤的故事。由於淀川經常氾濫，為了要治水而進行大型工程，但不管建設幾次，堤防有兩處一定會潰決。有次河神出現在天皇的夢中，告訴他只要奉獻兩個人類活祭品當成人柱，工程就能夠成功。而這兩個人有一位投身河中成為人柱，但據說另一個則憑藉自己的機智免於丟了性命。這類活祭品的文化存在全世界各地。

▲《鬼滅之刃》鬼殺隊的主要幹部「柱」，通常也有犧牲的覺悟。（圖／@kimetsu_off推特）

鬼殺隊的幹部被稱之為「柱」，應該也是象徵他們是「人柱」。「柱」使用「全集中呼吸」之後能讓心跳提升到兩百以上、體溫也高達39度以上，身體會出現獨特的花樣、斑紋，體能會大幅提升、受傷或者遭受任何傷害，也都能夠比平常更快恢復（第129話）。

但這是「預支壽命」來提高體能的方式，幾乎無一例外都會「在25歲以前就面臨死期」（第170話）。即使如此，「柱」還是毫不遲疑的成為帶有斑紋之人，甚至對於斑紋遲遲不顯蹤跡感到不耐。「柱」可說正是「人柱」，完全表現出他們已經身懷奉獻性命的覺悟。

★本文摘自圓神出版《鬼滅的暗號：從角色、故事、戰鬥、時代、紋樣、聖地，解密鬼滅之刃》。監修者瀧音能之，早稻田大學日本史學系畢業、文學博士，專攻日本史。審訂者蔡亦竹，日本筑波大學地域研究科日本研究碩士，同大學人文社會科學研究科文學博士，專攻民俗學。全書從六大主題呈現全新視角的文化考據，找出《鬼滅之刃》中所隱藏的秘密以饗讀者。