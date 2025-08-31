　
社會 社會焦點 保障人權

大公司主管性侵酒店妹！經理塞6千逼私了　她沒打完官司悲離世　

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

▲台北一名年薪400萬高階主管性侵酒店妹，和酒店幹部協議以6千元逼酒店妹私了。(示意圖，與本案無關／記者邱中岳攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名大公司許姓高階主管上酒店，趁坐檯小姐安琪(化名)喝酒後意識不清，在包廂對她性侵，事後酒店幹部從中協調，塞了6千元紅包給安琪，表示「已經高於行情價」，要她把這件事吞下去，安琪不願意接受，將許男告上法院。全案審理時，安琪不幸離世，酒店公關部經理則和許男證詞一致，表示安琪以6千元為對價，和許男合意性交。不過法官檢視相關證據後，判定許男性侵安琪，依他犯乘機性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，許男於2023年11月11日凌晨2至4時許，前往台北某酒店消費，點了小姐安琪坐檯陪酒，趁她喝酒後暈眩、四肢無力，將她抱上大腿性侵得逞，事後被安琪告上法院。

庭審時，許男辯稱兩人是合意性交，當天安琪只喝了3瓶啤酒，意識清楚，兩人在包廂內相處融洽，一起聊天、唱歌、喝酒和玩遊戲，接著安琪表示只要給她多點小費，就可以跟她發生關係，後來酒店員工進來結帳，也要他多付6千元小費。

許男的律師則說，這家酒店是制服店，服務尺度較大，只要雙方互動氣氛良好，在包廂內發生性行為相當常見。安琪手臂雖有抓傷，但不排除是她自己抓的，而安琪說許男沒用保險套，但她下體並未驗出許男的DNA，可見安琪所言不實。

酒店公關經理「艾媽」則證稱，當天她曾推開包廂，看到安琪跨坐在許男身上，後來安琪下檯後說自己喝多了，和許男講好性交易並發生性行為，她便去找Team頭向許男確認是否有交易，Team頭也拿了6000元回來，她問安琪可以接受嗎，安琪說可以並把錢收下，所以她覺得事情就這樣結束了。

▼許男趁酒店小姐意識不清性侵，但出庭時表示是性交易。（示意圖，非當事人／取自圖庫pixabay）

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

另安琪雖在審理時離開人世，不過她在警詢時證稱，當天她從包廂內廁所出來，喝了許男倒的少量啤酒，便感到意識模糊，被許男抱到腿上跨坐並侵犯，過程她掙扎並大聲求救反抗，許男怕被包廂外的人聽到，最後才停手。而後酒店員工進來詢問是否加時，發現她狀況不對，通報上層「艾媽」，並將她帶到其他包廂。

安琪指出，「艾媽」聽到她被強暴，表示類似的狀況都拿4000元打發，但她拒絕接受，「艾媽」找了其他幹部談後，趁她還蹲在地上，塞了6000元紅包表示「做這行難免會這樣」、「已經高於行情價」，要她把這件事吞下去，但她仍不願意收下錢，當下工作人員將她囚禁在酒店，不讓她離開，直到她哭著聯絡男友，男友到場才強行帶她離開，並前往醫院驗傷。

另也有資深員工證稱，該酒店完全禁止小姐與客人進行性交易，但因包廂是封閉式的，外場人員並不清楚包廂內有沒有性交易，如果被發現，酒店雖然不會抽成，但會請小姐隔天就不要來上班了。

法官檢視相關人證、物證後，認為安琪不可能冒著失業的風險，在和許男性交易完，還通知「艾媽」，並委由酒店員工在結帳時向許男收費，可見「艾媽」證詞難以採信。另外，安琪離開案發包廂時步履不穩，甚至需要旁人攙扶，精神狀態並非清醒，且根據安琪的男友、其他員工一致指出，安琪在案發後哭泣、慌張、凌亂等情緒反應，且拒收紅包等情，都是證人就親身經歷所作的陳述，他們並沒有和安琪共謀誣陷許男的必要。

法官判定，許男為逞私慾侵犯安琪，造成她身心嚴重受創無可挽回，且許男犯後無任何悔意，沒在安琪生前取得原諒，至今也沒和受害人家屬和解，審酌許男工作為公司高階主管、年收入約400萬元、已婚無子女等情，依他犯乘機性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

另懷疑許男下藥性侵的部分，安琪事後雖檢驗出體內有鎮定安眠劑成分，但因安琪自承上班前下午5、6時曾服用相關藥物，難確認尿檢結果是因遭許男下藥，因而不以藥劑侵犯加重量刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

08/30 全台詐欺最新數據

農曆7月半要來了　命理師：15姓氏注意
跟酒駕一樣危險！　藥師示警9類「藥駕藥物」
遭大公司主管性侵！塞6千逼私了　酒店妹悲憤離世　
東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵
快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」
新光三越小北店試營運人潮爆！　一天開200張紅單

