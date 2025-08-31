　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

13歲男孩阻止插隊遭男子猛踹　超市收銀員態度惹怒眾人

記者柯沛辰／綜合報導

中國湖北宜昌一間生鮮超市近日發生一起誇張插隊事件，一名13歲男孩27日與母親購物，但結帳時遭一名中年男子強行插隊。當下男孩上前制止，不料竟遭男子猛力一腳踹開。事後，男子繼續結帳動作，收銀員也視若無睹，影片曝光後，引發大陸網友一片撻伐。

綜合陸媒報導，當時男孩和母親買了很多東西，沒想到輪到他們結帳時，一名手拿麵包點心的中年男子突然插隊，還拿出手機準備掃碼付款。男孩見狀，立刻上前用手擋住掃碼機，並告知收銀員應該輪到他們結帳。

不料，中年男子見狀，竟立刻一腳猛踹男孩腹部，導致男孩踉蹌後退。當下收銀員沒有任何反應，執意繼續完成結帳，並放男子離開現場。男孩母親強烈不滿，為了給孩子樹立正確價值觀，立刻選擇報警處理。

▲▼13歲男孩阻止插隊遭男子猛踹　超市收銀員態度惹怒眾人。（圖／翻攝自微博）

▲13歲男孩伸手阻擋插隊男子掃碼，但超市收銀員仍執意結帳。（圖／翻攝自微博）

警方調閱監視器後，循線找到插隊又踹人的中年男子，對方供稱自己當時「飢餓煩躁」才會踹人，最終向男孩道歉。不過，男孩母親認為，收銀員縱容插隊、無視未成年人被傷害，同樣難辭其咎，超市在管理上明顯存在嚴重問題，但試圖與超市負責人溝通，卻一直得不到回覆。

有知情人士向《錢江視訊》透露，起初收銀員以為3人是一起的，才未特別阻止。對此，超市總店負責人不願證實細節，僅強調事件發生在分店，超市該承擔的責任和義務也已履行，「一瞬間的事情，收銀員沒反應過來」，且與警方、顧客及踢人者溝通後，事情已解決，不曉得事件為何又突然在網上發酵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電2024人均薪資福利大揭露！
千萬級YouTuber宣布結婚！
趙露思開新公司！「名稱藏爆笑諧音哏」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

13歲男孩阻止插隊遭男子猛踹　超市收銀員態度惹怒眾人

結婚5年「從沒看過對方的臉」　陸夫妻打破刻板印象！真相藏洋蔥

外送員vs.電動車男「馬路對峙4小時」互不讓！目擊者：天都黑了

看東西「自動打馬賽克」眼睛卻沒病！他檢查才知腦袋藏18cm寄生蟲

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

「九三閱兵」邀普丁、金正恩　蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

陸女買早餐「遇16年前初戀」　進展神速已決定「年底結婚」

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【邊哄兒邊求情】6個月男嬰車禍卡車縫 通緝犯爸崩潰求警：你們嚇到他了！

13歲男孩阻止插隊遭男子猛踹　超市收銀員態度惹怒眾人

結婚5年「從沒看過對方的臉」　陸夫妻打破刻板印象！真相藏洋蔥

外送員vs.電動車男「馬路對峙4小時」互不讓！目擊者：天都黑了

看東西「自動打馬賽克」眼睛卻沒病！他檢查才知腦袋藏18cm寄生蟲

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

「九三閱兵」邀普丁、金正恩　蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

「黑寡婦」近親！四川男遭罕見「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

陸女買早餐「遇16年前初戀」　進展神速已決定「年底結婚」

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

勞斯萊斯電動跑車「最新頂級客製款」亮相！融入春季意象明年交車

13歲男孩阻止插隊遭男子猛踹　超市收銀員態度惹怒眾人

板橋錢櫃深夜傳意外！男客「昏迷倒地」送醫搶命

結婚5年「從沒看過對方的臉」　陸夫妻打破刻板印象！真相藏洋蔥

外送員vs.電動車男「馬路對峙4小時」互不讓！目擊者：天都黑了

桃園大溪韭菜花季揭幕　品質+香氣為韭菜評鑑依據

桃園珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台跨界演出

桃市小學生「Fun」手玩TV　有線電視媒體體驗營歡樂登場

桃園景福宮2025成年禮　300學子穿上「狀元服」歡喜轉大人

信義區七夕國際衝突？台男、土男為愛對決2印男　4人超商大亂鬥

【邊哄兒邊求情】6個月男嬰車禍卡車縫 通緝犯爸崩潰求警：你們嚇到他了！

大陸熱門新聞

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

看東西出現馬賽克！他就醫才知腦袋藏寄生蟲

結婚5年「沒看過對方的臉」真相藏洋蔥

外送員vs.電動車男「馬路對峙4小時」互不讓！

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

多國領導人會見習近平：奉行一中、反台獨　　

13歲男孩阻止插隊遭猛踹　超市收銀員態度犯眾怒

買早餐遇16年前初戀　進展神速年底結婚

23位藝人安全下莊　陸委會：下次必動用規定

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

黑寡婦近親！男遭「怪肥腹蛛」咬傷劇痛送醫

蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

更多熱門

相關新聞

台灣超市、賣場「1現象」　大票心疼店員

台灣超市、賣場「1現象」　大票心疼店員

很多服務業都是站著上班，包括超市、大賣場收銀人員。就有網友發文，表示自己無限期支持台灣所有大賣場應該讓收銀員坐著結帳，因為「他們的工作是收銀不是罰站」。貼文一出掀起熱議，許多人認為台灣不少行業不僅要求員工長時間站立，卻又開低薪，最後還在抱怨找不到人，直言這就是慣老闆文化。

赴日旅遊「必去超市掃貨」！網讚：買到生魚片3折

赴日旅遊「必去超市掃貨」！網讚：買到生魚片3折

長輩買星巴克插隊「狂問一輪咖啡」他不忍了　現場爆掌聲

長輩買星巴克插隊「狂問一輪咖啡」他不忍了　現場爆掌聲

京東收購香港超市　港媒憂慮中國式內捲來襲

京東收購香港超市　港媒憂慮中國式內捲來襲

伊拉克商場失火50死　多人屋頂求救

伊拉克商場失火50死　多人屋頂求救

關鍵字：

超市插隊

讀者迴響

熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

美男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

范斯：隨時準備好「接任總統」

趙露思新公司名稱藏爆笑諧音梗

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

日本千萬級YouTuber結婚！曾陷劈腿大胃王風波

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面