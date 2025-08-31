13歲男孩阻止插隊遭男子猛踹　超市收銀員態度惹怒眾人

記者柯沛辰／綜合報導

中國湖北宜昌一間生鮮超市近日發生一起誇張插隊事件，一名13歲男孩27日與母親購物，但結帳時遭一名中年男子強行插隊。當下男孩上前制止，不料竟遭男子猛力一腳踹開。事後，男子繼續結帳動作，收銀員也視若無睹，影片曝光後，引發大陸網友一片撻伐。

綜合陸媒報導，當時男孩和母親買了很多東西，沒想到輪到他們結帳時，一名手拿麵包點心的中年男子突然插隊，還拿出手機準備掃碼付款。男孩見狀，立刻上前用手擋住掃碼機，並告知收銀員應該輪到他們結帳。

不料，中年男子見狀，竟立刻一腳猛踹男孩腹部，導致男孩踉蹌後退。當下收銀員沒有任何反應，執意繼續完成結帳，並放男子離開現場。男孩母親強烈不滿，為了給孩子樹立正確價值觀，立刻選擇報警處理。

▲13歲男孩伸手阻擋插隊男子掃碼，但超市收銀員仍執意結帳。（圖／翻攝自微博）

警方調閱監視器後，循線找到插隊又踹人的中年男子，對方供稱自己當時「飢餓煩躁」才會踹人，最終向男孩道歉。不過，男孩母親認為，收銀員縱容插隊、無視未成年人被傷害，同樣難辭其咎，超市在管理上明顯存在嚴重問題，但試圖與超市負責人溝通，卻一直得不到回覆。

有知情人士向《錢江視訊》透露，起初收銀員以為3人是一起的，才未特別阻止。對此，超市總店負責人不願證實細節，僅強調事件發生在分店，超市該承擔的責任和義務也已履行，「一瞬間的事情，收銀員沒反應過來」，且與警方、顧客及踢人者溝通後，事情已解決，不曉得事件為何又突然在網上發酵。