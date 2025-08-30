亂入最高罰25萬！台中「極美景點」棧道維修　9／15起部分封閉

▲闖入最高罰25萬！高美濕地木棧道維修，9月15日起「部分封閉」，提醒民眾注意。（圖／台中市農業局提供）



記者游瓊華／台中報導

想要前往台中知名景點高美濕地（高美野生動物保護區）遊玩的民眾注意了，台中市農業局宣布，為確保木棧道通行安全，將於9月15日起至9月30日止，進行為期16天的維護工程。施工期間，木棧道後段及永續利用區將暫時封閉，提醒民眾切勿白跑一趟。

農業局說明，此次施工主要針對第2期木棧道，也就是從入口228公尺處至691公尺的末端區間。這段區域因長年浸泡海水，需進行例行性的檢修以維護結構安全。施工期間，此區段及相連的永續利用區將完全封閉，不對外開放。不過，想前往的民眾也別失望，第1期木棧道，即入口至228公尺處，仍會正常開放，遊客還是可以在此近距離欣賞濕地豐富的生態景觀。

農業局強調，施工期間現場將設置明顯的警戒管制設施，並有在地巡守人員協助引導及勸導，呼籲民眾務必遵守現場指引，為了自身安全，千萬不要擅自闖入封閉的施工區域；若有違規闖入者，將依《野生動物保育法》相關規定，處以新台幣5萬元以上、25萬元以下的罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。

此外，這次工程也包含鄰近堤坊的水泥階梯、壓花地坪等零星修繕作業，提醒民眾行經周邊時，多加留意並避開施工範圍。農業局再次呼籲，定期封閉檢修是維持高美濕地木棧道安全的重要措施，請民眾在規劃行程時多加注意，並配合相關管制。