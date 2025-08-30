　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

亂入最高罰25萬！台中「極美景點」棧道維修　9／15起部分封閉

▲闖入最高罰25萬！高美濕地木棧道維修，9月15日起「部分封閉」。（圖／台中市農業局提供）

▲闖入最高罰25萬！高美濕地木棧道維修，9月15日起「部分封閉」，提醒民眾注意。（圖／台中市農業局提供）

記者游瓊華／台中報導

想要前往台中知名景點高美濕地（高美野生動物保護區）遊玩的民眾注意了，台中市農業局宣布，為確保木棧道通行安全，將於9月15日起至9月30日止，進行為期16天的維護工程。施工期間，木棧道後段及永續利用區將暫時封閉，提醒民眾切勿白跑一趟。

農業局說明，此次施工主要針對第2期木棧道，也就是從入口228公尺處至691公尺的末端區間。這段區域因長年浸泡海水，需進行例行性的檢修以維護結構安全。施工期間，此區段及相連的永續利用區將完全封閉，不對外開放。不過，想前往的民眾也別失望，第1期木棧道，即入口至228公尺處，仍會正常開放，遊客還是可以在此近距離欣賞濕地豐富的生態景觀。

農業局強調，施工期間現場將設置明顯的警戒管制設施，並有在地巡守人員協助引導及勸導，呼籲民眾務必遵守現場指引，為了自身安全，千萬不要擅自闖入封閉的施工區域；若有違規闖入者，將依《野生動物保育法》相關規定，處以新台幣5萬元以上、25萬元以下的罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。

此外，這次工程也包含鄰近堤坊的水泥階梯、壓花地坪等零星修繕作業，提醒民眾行經周邊時，多加留意並避開施工範圍。農業局再次呼籲，定期封閉檢修是維持高美濕地木棧道安全的重要措施，請民眾在規劃行程時多加注意，並配合相關管制。

08/29 全台詐欺最新數據

507 2 8131 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中傳國小霸凌！孩子遭勒脖恐嚇「砍你的頭」　

台中傳國小霸凌！孩子遭勒脖恐嚇「砍你的頭」　

台中某國小驚傳霸凌案，一名黃姓家長指控，孩子從國小5年級開始遭受一名特殊生長期霸凌，不僅勒脖子、強行拉扯，甚至對孩子說出「你要吃滅火器，還是裡面的粉」、「給你3個選項：扭斷你的脖子、把你的頭跟身體分離、砍你的頭」，雖然曾通報，但今年4月校方的調查委員會竟認定霸凌不成立。家長不滿校方處理方式，控訴動手的孩子都已畢業離校，卻完全沒被懲處。

台中土地脫標率跌剩17.6％　「底價齊平市價」建商不埋單

台中土地脫標率跌剩17.6％　「底價齊平市價」建商不埋單

獨／63人峴港團險被丟包　旅行社又被控到處拖欠

獨／63人峴港團險被丟包　旅行社又被控到處拖欠

即／台積電中科二期1.4奈米晶圓廠10月開工　

即／台積電中科二期1.4奈米晶圓廠10月開工　

青少棒奪世界冠軍　運彩公會理事長贈60萬

青少棒奪世界冠軍　運彩公會理事長贈60萬

高美濕地台中木棧道維修

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

