社會 社會焦點 保障人權

台中再傳國小霸凌！家長控孩子遭勒脖　還被恐嚇「砍你的頭」　

▲台中傳出國小霸凌案。（圖／民眾提供）

▲台中傳出國小霸凌案，家長不滿孩子遭長達兩年霸凌卻遭校方冷處理，導致動手學生都已經畢業離校也未獲得懲處。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中某國小驚傳霸凌案，一名黃姓家長指控，孩子從國小5年級開始遭受一名特殊生長期霸凌，不僅勒脖子、強行拉扯，甚至對孩子說出「你要吃滅火器，還是裡面的粉」、「給你3個選項：扭斷你的脖子、把你的頭跟身體分離、砍你的頭」，雖然曾通報，但今年4月校方的調查委員會竟認定霸凌不成立。家長不滿校方處理方式，控訴動手的孩子都已畢業離校，卻完全沒被懲處。

▲台中傳出國小霸凌案。（圖／民眾提供）

▲黃姓家長不滿校方處理方式，日前到校門口舉辦反霸凌音樂會還遭當地里長阻止。（圖／民眾提供）

黃姓家長今天出面控訴，孩子長達兩年被霸凌，動手的孩子為特殊生，不僅自己的孩子受害，其他孩子也被霸凌，更讓他無法忍受的是，自己擔任志工的太太在學校看到霸凌孩子在欺負其他同學時，出面勸導對方停手，事後卻被動手孩子家長提告妨害自由。

此外，黃姓家長表示，日前到校園門口舉辦反霸凌音樂會，經過正常程序申請，卻又遭到里長驅趕，甚至被里長威脅，試圖息事寧人，要求他們「走程序處理」，但讓他們氣憤的是，這兩年來早已申訴了無數次，換來的卻永遠是杳無音訊，讓他們對整個公務體系失望至極，但還是會持續申訴。

▲台中傳出國小霸凌案。（圖／民眾提供）

▲黃姓家長也提出孩子驗傷單。（圖／民眾提供）

對於整起事件，校方表示，先前就委請校外專業人士組成調查委員會，最後判定霸凌不成立，校方盡全力協助家長；教育局則指出，全案經學校組成處理小組調查釐清事情始末，調查結果已認定屬學生間偶發性的語言衝突及追逐行為，非屬霸凌。學校也同步提供學生輔導、心理支持等資源，協助學生改正行為及修復關係，並再強化防制作為，透過課程與活動進行生命教育、同理心培養與反霸凌的宣導，避免再次發生。

08/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

台中國小霸凌勒脖

